Las segunda convocatoria de ayudas para alquiler joven recibe más de 2.000 expedientes

Un total de 2.054 expedientes presentan documentación completa para recibir las ayudas al alquiler joven, de 250 euros mensuales para jóvenes menores de 35 años, y otros 4.006 están pendientes de aportar documentos.



La Conselleria de Vivienda ha publicado en su página web un primer listado provisional de ayudas del Bono de Alquiler Joven de la segunda convocatoria para las ayudas al alquiler 2023-2024, que cuentan con 22,8 millones para los dos ejercicios y prevén tener cerca de 4.000 beneficiarios.



En la revisión efectuada, que ha dado lugar al primer listado provisional, se han examinado 6.060 expedientes, los presentados durante los primeros días en que se abrió el plazo, del 2 al 9 de mayo. Cerca de 2.054 expedientes tienen toda la documentación completa y el resto, 4.006, está pendiente de aportar algún tipo de documentación.



Los solicitantes recibirán un mensaje de texto telefónico (SMS) en el que se les informará del estado completo/incompleto. Aquellos que deban aportar documentación dispondrán de un plazo de 10 días, desde el 3 de julio hasta el 14 de julio incluido, para completar su solicitud.



A partir de la publicación de este listado se propondrá una primera resolución de la concesión de estas ayudas de los expedientes con la documentación completa.



El Bono Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros mensuales para las personas jóvenes que no superen los 35 años, con una ayuda total de 6.000 euros repartida en 24 mensualidades.



El beneficiario debe tener entre 18 y 35 años, un contrato de trabajo que no le genere más de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y estar empadronado en el municipio donde reside en alquiler. La vivienda o habitación deberá ser su residencia habitual y permanente durante todo el periodo por el que se conceda la ayuda.



El Bono Joven no será compatible con las ayudas de alquiler que ya se estaban concediendo, excepto en casos de vulnerabilidad extrema, violencia de género u otras excepciones previstas en la convocatoria.