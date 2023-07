El PP gana las elecciones en 13 de los 19 distritos municipales de València

La Oficina Municipal de Estadística de València ha hecho públicos los resultados electorales en la ciudad de las elecciones generales del 23 de julio, que reflejan que el PP fue el partido más votado en 13 de los 19 distritos municipales y el PSOE en los otros seis.



En concreto, según datos del Ayuntamiento, el PP ha sido la lista más votada en Pobles del Nord, Pobles del Sud, Camins al Grau, Ciutat Vella, l’Eixample, Extramurs, Pla del Real, la Saïdia, Campanar, Patraix, Quatre Carreres, Algirós y Benimaclet.



En segunda posición, el PSPV-PSOE se ha hecho con la victoria en seis distritos: l’Olivereta, Benicalap, Rascanya, Jesús, Pobles de l’Oest y Poblats Marítims.



El PP ha conseguido un total de 158.522 votos en las listas al Congreso de los Diputados, lo que supone un 36,8 % del total y un incremento de algo más de 12 puntos respecto a 2019, cuando logró el 24,6 % del total.



En el caso del PSOE, el resultado es de 127.884 votos, un 29,7 % y un incremento de 4,7 puntos respecto a 2019, que fue del 25 %.



Tanto el PP como el PSOE han incrementado el número de votos, mientras que Vox, con 61.250 votos, ha bajado 2,7 puntos (al pasar del 16,9 % al 14,2 % de apoyos) y la comparativa directa de Sumar no es posible puesto que los partidos que han integrado la plataforma no concurrieron con la misma fórmula a los comicios de 2019.



Los datos básicos, mesa a mesa, a partir de los cuales se ha elaborado el boletín publicado por Estadística Municipal son provisionales, y corresponden al escrutinio provisional, y en ellos falta la votación correspondiente al Censo de Españoles Residentes en el Extranjero, que se incorporará en los próximos días.



Los datos estadísticos reflejan el alto nivel de participación, que se ha incrementado en 591 sufragios, y no ha bajado del 70 % en ninguno de los distritos (ha pasado del 75,9 % de 2019 al 75,1 % de ayer).



Los distritos con mayor participación ciudadana en la jornada han sido el Pla del Real, l’Eixample, Extramurs y Ciutat Vella; mientras que, por su parte, con un menor porcentaje de votantes que han acudido a las urnas están l’Olivereta, Poblats Marítims y Rascanya y Benicalap.



Finalmente, el distrito en el que el PP ha obtenido un mejor resultado es el Pla del Real, donde ha conseguido el 55,8 % de los comicios, seguido por l’Eixample (48 %).



Por su parte, el PSOE ha logrado su mejor resultado en los distritos de Pobles de l’Oest, con un 37 % de los votos, y Poblats Marítims (35,5 %), mientras que Sumar ha logrado su mejor resultado en el distrito de Benimaclet (23,9%) y Vox lo ha hecho en Ciutat Vella (16,8 % ).



Tanto el documento correspondiente a las elecciones municipales como el de las autonómicas pueden ser consultados directamente en la página web de la Oficina Municipal de Estadística.