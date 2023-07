Dos hombres y una mujer mueren ahogados en Tavernes de la Valldigna

Dos hombres de 60 años y una mujer de 62 han fallecido ahogados este martes en la playa dels Marenys en Tavernes de la Gandia (Valencia) en un suceso en el que han movilizado bomberos y miembros de la Cruz Roja que no han podido reanimarlos.



Según han informado desde el Consorcio Provincial de Bomberos de València, efectivos del parque de Gandia se han movilizado a las 18.20 horas de la tarde a un servicio de salvamiento en la playa de Marenys de esta localidad de La Safor.



Los tres iban en el mismo grupo junto a una cuarta mujer, que se encontraba fuera del agua cuando ha visto que sus acompañantes parecían tener problemas para salir y podían estar ahogándose.



Según estas mismas fuentes, el suceso se ha producido porque el mar en esa zona estaba muy revuelto y con mucha corriente, y no se tiene constancia de que los fallecidos estuvieran practicando ningún deporte náutico ni ninguna actividad fuera de lo común.



Las víctimas eran dos hombres que habían podido sacar del agua otros bañistas y una mujer que ha sido sacada por miembros de Cruz Roja en un vehículo acuático, y todos ellos estaban inconscientes.



Bomberos, Policía Local de Tavernes de la Valldigna y Cruz Roja han iniciado la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los medios sanitarios.



Según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), se ha movilizado una unidad del SAMU y una unidad de SVB que se han hecho cargo de seguir con estas maniobras pero no han podido reanimar a los bañistas, que han fallecido.



La Guardia Civil se queda al cargo del caso, según estas mismas fuentes.