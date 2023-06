El ayuntamiento no recurrirá la sentencia que obliga a declarar ZAS la plaza de Honduras

El nuevo equipo de gobierno del PP acaba de anunciar que no recurrirá la sentencia que obliga a declarar ZAS la plaza de Honduras.

Una sentencia sobre la que cabía recurso de apelación, pero que el consistorio ya adelanta que NO hará… porque así se habían comprometido en su momento, y porque así lo recomiendas los servicios jurídicos del ayuntamiento.

Asimismo, ha asegurado que abordarán el asunto con los residentes, "pero también con los hosteleros, buscando un amplio consenso para hacer compatible el descanso de los vecinos y la actividad económica de hostelería, porque no hay que olvidar que dependen de ello empleos".

Por otra parte, ha denunciado que, a pesar de que el exalcalde Joan Ribó se comprometió a no recurrir la sentencia sobre la ZAS de la plaza del Cedro, los servicios jurídicos sí la recurrieron porque "nadie, ni Ribó ni -el exconcejal Giusseppe- Grezzi, les pidieron que no interpusieran ese recurso".

"Nos engañaron, engañaron a los vecinos y ni siquiera al PP nos informaron de esa cuestión durante el traspaso de poderes", ha criticado.