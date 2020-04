Cardenal Cañizares: "Cristo ha resucitado, es nuestra sobrehumana certeza que nada ni nadie nos puede quitar"

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha afirmado hoy que “con la resurrección de Cristo se nos ha abierto una esperanza viva, esta es nuestra sobrehumana certeza, que atraviesa y renueva la historia del mundo, y somos cristianos para decírselo a todos y atestiguarlo con nuestra vida renovada”.

En la misa del Domingo de Resurrección, que ha presidido esta mañana en la Catedral de Valencia a puerta cerrada por la normativa sanitaria del vigente estado de alarma, el Arzobispo ha insistido en que la resurrección de Cristo “es la gran esperanza para toda la humanidad, que nos hace enormemente dichosos” y ha alentado a que “no tengamos miedo porque la causa del hombre no sólo no se ha perdido sino que ha hallado su verdadero sentido, su auténtico progreso, su real cumplimiento”.

En su homilía, ha destacado que “al hombre marcado por la cultura dominante le molestan las afirmaciones tan tajantes, hechas sin vacilación alguna”, pero “los cristianos seguimos afirmando nuestra esperanza en Cristo resucitado porque es verdad, ha resucitado, somos testigos y de ello damos testimonio”. Por ello, “nuestra esperanza es inmensa, y nada ni nadie nos la puede quitar”.

“Ésta es la roca firme, la realidad histórica, el acontecimiento de Cristo resucitado. No es un sueño, no es una utopía, no es un mito: es el realismo evangélico y sobre este realismo los creyentes fundamos nuestra concepción de la vida, de la historia, de la civilización”, ha resaltado el cardenal arzobispo de Valencia.

Plegarias por “los que están en primera línea” contra el coronavirus

Al término de su homilía ha invitado a todos a rezar “por la Iglesia que peregrina en Valencia, en especial por el Sínodo diocesano, para que el Señor la fortalezca en su fe, la mantenga en la unidad y la conceda fuerza y capacidad evangelizadora”.

En las plegarias de los fieles se han introducido en la misa preces especialmente por todos los difuntos por la pandemia y también por “todos los que en primera línea la están afrontando, por los profesionales de la Sanidad, por los sacerdotes, religiosos y religiosas que están atendiendo a los enfermos, por las fuerzas armadas y por todo el personal de los diversos servicios, para que no se desanimen en su tarea”.