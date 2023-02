Ximo Puig sobre su presencia en la agenda del ex tesorero investigado del PSPV: "No creo que signifique nada"

El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha estado esta mañana hablando con Carlos Herrera y -entre otras cosas- ha abordado por primera vez con detalle la sospecha que se cierne sobre él después de haber aparecido en diversos apuntes de las agendas incautadas al que fuera tesorero de su partido, José María Cataluña, imputado en el llamado caso AZUD, que investiga entre otras cuestiones, la presunta financiación ilegal del PSOE valenciano.

Puig insiste en que no tiene nada que ver, que son cosas del pasado y que es normal aparecer en esa agenda aunque por entonces no tuviera grandes resposabilidades internas. “Que yo aparezca en una agenda de una persona que tiene relación con el partido desde hace mucho tiempo no creo que signifique nada, pero en cualquier caso no hay ninguna traslación porque en aquel momento además yo no tenía nuinguna responsabilidad, yo era alcalde de Morella, o sea que no tenía ningún tipo de peso en el partido".

Puig ha insistido varias veces en los micrófonos de COPE que hay interés en embarrar el terreno en un año electoral como el que estamos, pero que la corrupción en la Comunidad Valencian es cosa del pasado. "En todas las agendas aparecen centenares de nombres y … lo que no quiero es que se embarre permanentemente el terreno. No hay nada, ningún tipo de relación del partido socialista actual ni de la Generalitat con este tema, y yo lo que quiero es que se aclare todo perfectamente, que finalmente la justicia determinará, y lo que determine, a lo que diga la justicia".

Sobre la información que aporta hoy el diario ABC de que el gobierno que preside Puig ha subvencionado con 200.000 euros, la máxima subvención posible, a Cronosport, empresa salpicada por la caja B del PSPV que trabajó para dos campañas investigadas en Azud asegura que "estamos hablando de una cuestión residenciada hace más de una década y además que afecta a administraciones vinculadas directamente al PP. Por nuestra parte, si alguein en algún momento tomó una decisión equivocada o no correcta pues tendrá que asumir sus consecuencias, pero en abosiulto le afectan ni a la dirección actual del partido ni a la Generalitat".

"Nosotros hemos ayudado en la pandemia a más de 16.500 empresdas en ese programa concreto, el RESISTIR PLUS, y desde luego todas las empresas que cumplían los requisitos han sido apoyadas por este gobierno. No hay ninguna traslación ni relación de lo que pudo pasar en el pasado a lo que hoy se realiza en la Comunidad Valenciana". Y ha sentenciado: "Ninguna relación con financiación ilegal ni nada que se le parezca. La responsabilidades que haya que asumir por parte del partido socialista se asumirán pero lo que sabemos de los dirigentes de aquella época es que todo se realizó de acuerdo a la ley de aquella época".