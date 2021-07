Ximo Puig no es partidario del uso del pasaporte Covid para eventos y espectáculos

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha rechazado la implantación de un pasaporte Covid hasta que finalice el proceso de vacunación de toda la población en la Comunidad Valenciana. Así lo han afirmado, a preguntas de los periodistas en sendos actos en València y Alicante, sobre la posibilidad de aplicar el certificado en la Comunitat al igual que otras autonomías como Galicia o Canarias.

Puig asegura que tomar la decisión requiere un análisis “sereno y tranquilo” que estudie las fortalezas y debilidades de esta opción, pero pide contemplar la cuestión desde una perspectiva de “equidad y de igualdad” de las personas. “Hasta que no podamos garantizar a todas las personas la posibilidad de vacunarse, pensamos que no es oportuno” ha explicado el presidente. La consellera de Sanidad ha desarrollado aún más la línea de acción defendida por el president: "al final, es un certificado que lo que hace es discriminar el acceso a personas no vacunadas",

Puig ha rechazado el control del acceso a locales a través de otros criterios, como la muestra de una prueba PCR. Según las autoridades públicas, estos tests tienen “unos costes económicos” que, forzados a realizarse de manera continua, “podrían limitar la libertad de las personas” que se encuentren en una situación económica más limitada.

El president de la Generalitat ha querido matizar su posición en torno al concepto de pasaporte Covid: lo ve con buenos ojos, pero no hasta que el proceso de vacunación haya avanzado lo suficiente. “Cuando se garantice la capacidad de vacunación y todo el mundo haya tenido la posibilidad de acceder a la vacuna, sí que será un buen momento” ha garantizado. Puig ha afirmado que se está valorando desde el punto de vista legal y ético, ya que daría “más seguridad” y garantizaría “una libre movilidad y un mejor funcionamiento de todos los servicios, públicos y privados”.