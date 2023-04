Ximo Puig deslegitima un posible pacto PP-VOX después de estar 8 años gobernando con la izquierda anti-sistema

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha afeado los pactos "contra la democracia", que considera que "no son decentes"."Creo que retrasos en la democracia es importante que no se den", ha defendido Puig, al ser preguntado por un posible pacto de PP y Vox en la Comunitat Valenciana si se diesen los números tras las elecciones del 28 de mayo.

Así se ha pronunciado Puig este lunes a preguntas de los medios de comunicación, tras su intervención en el ciclo de Conferencias Circulares del Cámara Business Club, el foro de encuentro empresarial impulsado por la Cámara de Alicante, en el que el jefe del Consell ha defendido que "pactar no es traicionar".

En este sentido, al ser consultado por un posible pacto de PP y Vox tras los comicios, Puig ha defendido que "pactar no es traicionar es evidente que depende de si pactas contra la democracia, eso no es decente". El 'president' ha resaltado los acuerdos alcanzados en la Comunitat Valenciana o el "diálogo social permanente" con los sindicatos y el empresariado, que considera que es un "avance para la sociedad".

"Por lo demás, cada uno tendrá que leer el futuro en la dimensión que crea conveniente. Creo que retrasos en la democracia es importante que no se den", ha enfatizado. Durante su intervención, Puig ha abogado por "buscar más puntos de encuentro", algo que considera que es "una de las grandes ausencias de la política española", aunque ha precisado que en la Comunitat Valenciana lo ha intentado y "no ha ido mal".

Por ello, ha resaltado la importancia de la unidad, puesto que cree que "una sociedad no progresa con sus instituciones enfrentadas". "Las instituciones deben ser el reflejo de sus representados, no el espejismo que distorsiona hasta la caricatura", ha expresado. A este respecto, ha defendido el diálogo, puesto que "pactar no es traicionar, sino que es fundamental para una sociedad madura".