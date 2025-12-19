Vithas Valencia 9 de Octubre impulsa un laboratorio de cirugía digital en el Lishui Central Hospital de China

Este acuerdo conjunto permitirá al Hospital Central de Lishui avanzar de forma decisiva en cirugía digital avanzada, medicina regenerativa, formación médica internacional y transferencia tecnológica de alto nivel.

En el marco del convenio de carácter científico con el Lishui Central Hospital, ubicado en la provincia de Zhejiang (China), el Grupo Vithas y el hospital Vithas Valencia 9 de Octubre han firmado oficialmente un acuerdo de cooperación para la creación del laboratorio clínico conjunto de cirugía digital.

Hasta la ciudad china de Lishui se trasladaron la directora territorial del área Mediterráneo, Victoria Verdú junto al director médico de Vithas Valencia 9 de Octubre, Joan Ferrás, para el acto de inauguración y entrega de placa institucional del nuevo laboratorio. De esta manera, el Grupo Vithas y el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre refuerzan su liderazgo como referentes europeos en cooperación sanitaria internacional.

La Federación de Asociaciones Chinas de la Comunidad Valenciana ha desempeñado un papel clave como puente institucional e impulsor del proyecto, facilitando visitas oficiales, coordinación técnica, diálogo con administraciones y formalización de acuerdos.

Laboratorio de cirugía digital

La plataforma, liderada tecnológicamente por el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, integra la impresión 3D remota aplicada a planificación quirúrgica, así como la cooperación quirúrgica en tiempo real, sistemas digitales de toma de decisiones multidisciplinares y una plataforma conjunta de investigación, formación y transferencia clínica.

“Durante la jornada, -explica Joan Ferrás-, hemos realizado demostraciones en tiempo real de sistemas de cirugía digital, modelado quirúrgico personalizado mediante impresión 3D y plataformas de docencia quirúrgica internacional a distancia. Además, hemos tenido intercambios académicos sobre cirugía ortopédica compleja, planificación oncológica， y terapias”.

Por su parte, Victoria Verdú ha destacado que “la colaboración sanitaria internacional permite compartir conocimientos científicos, recursos médicos y tecnologías innovadoras, acelerando la investigación y el desarrollo de tratamientos. Invertir en alianzas globales significa construir un futuro más seguro, resiliente y equitativo para todas las personas”.

Este laboratorio conjunto permitirá al Hospital Central de Lishui avanzar de forma decisiva en cirugía digital avanzada, medicina regenerativa, formación médica internacional y transferencia tecnológica de alto nivel.