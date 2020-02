Visitantes chinos anulan su visita a Cevisama por el coronavirus

Feria Valencia es un hervidero. Esta mañana ha abierto sus puertas la trigésimo octava edición de Cevisama, la feria de la cerámica, el baño y la piedra natural, que se celebra hasta el viernes, y que prevé recibir más de 90 mil visitantes de los que cerca del 25% serán profesionales extranjeros provenientes de todo el mundo.

Es la cita empresarial más importante del año en la Comunidad Valenciana y este año se presenta además como una de las "mejores ediciones" de los últimos años. Desde el punto de vista de la ciudad anfitriona, eso se traduce en un montón de dinero. En los hoteles es difícil encontrar cama libre estops dias, y lo mismo ocurre en restaurantes y hasta a la hora de coger un taxi.

Y aunque no hay psicosis -sin querer- muchas de las miradas esta mañana se dirigían hacia los profesionales de rasgos asiáticos. Es la preocupación por del coronavirus que se acentúa en citas como esta en la que vienen de fuera más de 15 mil extranjeros. Los responsables de Feria reconocen que tienen hilo directo con Sanidad para actuar ante cualquier incidente, pero no ha hecho falta tomas ninguna media extraordinaria. De hecho, como a los chinos no les dejan salir del país, se sabe que hay varios visitantes profesionales que han tenido que anular sus visitas.

Respecto al sector cerámico español, factura 3.600 millones de euros, el 80% de su producción la exporta a 190 países, y da empleo directo a 15.400 trabajadores. Y respecto a los datos de la feria son un total 847 firmas expositoras, 11 pabellones feriales hasta la bandera, y compradores extranjeros procedentes de 155 países.