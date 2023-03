La venta de petardos recupera niveles pre-pandémicos

La Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España afirma que el sector de la pirotécnica "se ha recuperado" y ha vuelto a las cifras de 2019, antes de la pandemia de covid. Por ello, espera que, después de dos años de ausencia, las Fallas 2023 confirmen el buen estado de salud del sector. En este sentido, recalcan que a lo largo de estas fiestas, los establecimientos de venta de pirotecnia facturan cerca de 7 millones de euros y contratan a más de un millar de personas.

"Estamos convencidos de que este año conseguiremos buenos resultados. No esperamos que la inflación repercuta mucho en nuestro sector ya que los fuegos artificiales, de momento, no son productos de consumo recurrente. La pirotecnia trata de ilusión y la inflación no puede competir con la ilusión de unas Fallas", asevera el portavoz de ACFAE en la Comunidad Valenciana y propietario de la cadena de tiendas La Petardería, Samuel Albiñan.

Según datos de ACFAE, el consumo medio en pirotecnia por familia durante las fallas es de 45 euros. A lo largo de estas fiestas, los establecimientos de venta de pirotecnia facturan cerca de 7 millones de euros y contratan a más de 1.000 personas.

Desde hace años el sector ya está pivotando hacia un producto más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, muestra de ello es la adopción del cartón como método de embalaje preferido, la reducción de plásticos en los envases o la nula emisión de CO2 en el proceso productivo.

"Cada vez estamos más preocupados por el entorno y las personas que nos rodean. Y es por ello que nuestro sector cada vez innova más respecto al nivel de ruido de la pirotecnia. Trabajamos para incorporar a nuestros catálogos productos de baja sonoridad y productos inclusivos. Aunque en las fallas, al ser una celebración especial, siempre hay una pequeña permisividad en materias de ruido", afirma, por su parte, Jordi Brau, secretario de ACFAE.

ACFAE es la Asociación de Comerciantes de Fuegos Artificiales de España, es una agrupación de comerciantes de productos pirotécnicos de España, de las categorías F1, F2, F3, P1 y T1, que suma 500 puntos de venta en el territorio español, emplea de forma directa a 2000 trabajadores y factura conjuntamente 20 millones de euros. ACFAE representa el 30% de los comercios al detalle de España tanto en establecimiento de venta como en facturación.