El PP valenciano pide mascarillas gratis para los colectivos vulnerables

El PPCV ha propuesto a la Conselleria de Sanidad que incluya en su catálogo de prestaciones el acceso gratuito de mascarillas a los colectivos más vulnerables y en situación de dificultades económicas a través de la tarjeta SIP, algo que "recomiendan todos los expertos y administraciones".

Plantea así un nuevo protocolo permanente para el suministro gratuito de mascarillas a estas personas, al ver "insuficiente el reparto de tres por su uso continuado y el coste inasumible para muchas familias".

En una iniciativa en Les Corts, el portavoz de Sanidad del grupo 'popular', José Juan Zaplana, vuelve a pedir que el Consell inste al Gobierno a reducir del 21 al 4% el IVA de las mascarillas y a que sea incluido como artículo de primera necesidad.

"Necesitamos medidas que apuesten por las personas, para que a las familias valencianas salir a la calle no sea gravoso y para que, aquellas personas que tienen un situación más desfavorecida no sufran este desembolso para poder protegerse", defiende en un comunicado.

Para el PP, esto pasa porque el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, exija al también socialista Pedro Sánchez que rebaje los tipos de IVA de los materiales necesarios para la autoprotección de la ciudadanía contra la Covid-19, como los geles hidroalcohólicos.

De momento, la consellería no ha dado una respuesta concreta pero si que trasladará al Ministerio de Sanidad su "preocupación" por el gasto que tienen que afrontar algunos hogares en mascarillas, tras decretarse su uso obligatorio siempre que no se pueda garantizar la distancia de dos metros.

La consellera Barceló ha reconocido que es una cuestión que tiene que abordar el Ministerio porque "es un gasto importante en algunos hogares", aunque no ha concretado todavía si la Generalitat repartirá otra remesa gratuita de mascarillas.

Ante posibles confusiones sobre cuándo usarla, Barceló anima a seguir el sentido común, es decir, cuando no se pueda guardar la distancia. No es lo mismo "caminar sola por donde no hay aglomeraciones, que ir a centros o calles más estrechas".