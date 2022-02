El valenciano González Pons presidirá el comité organizador del Congreso del PP de abril

El eurodiputado valenciano Esteban González Pons será el presidente del Comité Organizador del XX Congreso del PP, que estará compuesto por al menos un miembro designado por cada organización territorial.

Pablo Casado continuará como presidente del PP hasta el XX Congreso del partido, que se celebrará el 2 y 3 de abril y en el que no optará a la reelección.

Mediante un comunicado, el PP ha anunciado decisiones aceptadas por "unanimidad" junto a los presidentes regionales del partido. Según este texto, se ha solicitado a Pablo Casado, que "continúe en su cargo hasta el Congreso extraordinario y urgente, que propondrán a la Junta Directiva Nacional celebrar los días 2 y 3 de abril".

Además, a propuesta del presidente del PP y en una decisión igualmente unánime, se nombrará coordinadora general del partido hasta la celebración del congreso a la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.

PP: González Pons | González Pons (PP) dice que hay que «resetear» el partido y pide «acabar con el caos lo antes posible» https://t.co/j8fsf5dw9I — González Pons (@gonzalezpons) February 22, 2022





Seguirá Casado para despedirse de los afiliados en el XX Congreso que le relevará, pero la nueva coordinación general pretende ser un punto y aparte que dé cierre a esta etapa y a la crisis sin precedentes que vive el partido desde que estalló la guerra entre Génova y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El PP da esta salida a la crisis en un encuentro en el que no ha participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no estaba citada porque no preside el partido en su región, en el que está al frente Pío García Escudero.

Los barones que han hablado con los medios al término de la reunión han destacado los acuerdos alcanzados por unanimidad, así como la petición de que Feijóo lidere el partido, y han destacado el buen tono del encuentro.

A la salida de la reunión y según EFE, uno de los barones regionales más optimistas fue el presidente del PPCV, Carlos Mazón, que opina que tras la reunión el PP está "mucho más fuerte".