El universo de la serie infantil que arrasa en todo el mundo aterriza en el Centro Comercial Arena

El Centro Comercial Arena acoge una nueva propuesta de ocio familiar con la llegada de La Casa de Muñecas de Gabby, la exitosa serie infantil de fama mundial. Desde el 17 de abril hasta el 9 de mayo, los más pequeños tienen la oportunidad de sumergirse en el universo de su protagonista y sus amigos gatunos a través de un completo programa de actividades diseñadas para fomentar la imaginación y la creatividad más allá de la pantalla.

Manualidades, LEGO® y photocall

El Espacio Xperience Arena, ubicado en la primera planta, se ha transformado en una gran zona de Arts & Crafts donde los niños pueden realizar manualidades, colorear y construir con los sets LEGO® oficiales de la serie. Además, los visitantes pueden inmortalizar el momento en un photocall especialmente diseñado para la ocasión.

Centro Comercial Arena ¡Conoce a Gabby en persona en el Centro Comercial Arena!

Conoce a Gabby y vive el show

Uno de los platos fuertes es la oportunidad de conocer a Gabby ‘en persona’ en un meet & greet que se celebra en la primera planta. Para participar en este encuentro, que tiene lugar los sábados 18 y 25 de abril y 2 y 9 de mayo, es necesario realizar una reserva previa.

En el mismo espacio se desarrolla también El show de Gabby, una actividad donde los niños se convierten en protagonistas por un día. Dentro de una pantalla de televisión gigante, los pequeños pueden hacerse fotos como si formaran parte de la propia serie, siendo "una manera perfecta de llevarse a casa el recuerdo de una experiencia muy especial".

Horarios, regalos y sorteos

El área de manualidades y LEGO® tiene acceso libre por turnos y con aforo limitado. Los horarios son los viernes 17 y 24 de abril y 8 de mayo, de 17:00 a 21:00 horas; y los sábados 18 y 25 de abril y 2 y 9 de mayo, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Por su parte, el meet & greet con Gabby se realiza los sábados mencionados de 17:00 a 20:00 horas.

Además, todos los niños que participen en las actividades recibirán un detalle como recuerdo de la visita. La experiencia se extiende también a las redes sociales, ya que el centro comercial va a lanzar en su perfil de Instagram de productos oficiales de La Casa de Muñecas de Gabby .

Con esta programación infantil, el Centro Comercial Arena se consolida como un espacio para el ocio familiar, ofreciendo acciones que permiten a los niños jugar, aprender y compartir momentos inolvidables.