El campo valenciano al límite por las pérdidas millonarias que han causado las lluvias y las heladas

El nuevo episodio de heladas de los últimos días ha originado ya en el campo valenciano unas pérdidas millonarias, según destacan as organizaciones agrarias La Unió de Llauradors y AVA, que reclaman ayudas para que los profesionales puedan hacer frente a esta situación.

Desde La Unió calculan que estas heladas han provocado pérdidas estimadas en más de 50 millones de euros, según el primer balance elaborado y que se suman a los 11 que ocasionaron ya las lluvias persistentes.

La bajada de temperaturas sufrida desde el pasado viernes a causa de una masa de aire ártico proveniente del norte de Europa ha provocado heladas de forma generalizada. Así, las heladas se han producido en casi todo nuestro territorio entre los días 1 al 4 de abril, fundamentalmente en las comarcas de interior de las tres provincias, como son Utiel-Requena, Rincón de Ademuz, Valle de Ayora y La Serranía en Valencia; l'Alcalatén, Alt Maestrat y Alt Millars en la de Castellón y El Comtat y l'Alcoià en la de Alicante. Sin embargo, también han dejado notar sus efectos en comarcas más próximas al mar como la Vall d'Albaida, Camp de Túria, Ribera Alta o l'Horta en la provincia de Valencia o l'Alacantí y la Marina Alta en la de Alicante.

Esta entidad considera que han resultado afectadas por las heladas una cifra superior a las 35.000 hectáreas. La provincia de València con el 64% de la superficie es la más afectada, seguida de la de Castellón y Alicante. Por comarcas, la más afectada es Utiel-Requena con el 17%, seguida de La Serranía y la Plana Alta con el 10% y el 9%, respectivamente

El mayor número de hectáreas afectadas, el 80%, son de almendros, un 10% de caqui, 9% de fruta de verano y cereza y el 2% de hortalizas (patata, cebolla y alcachofa). Sin embargo, las pérdidas principales se darán en caqui con el 50% que podrían incluso ser superiores si se confirman las perspectivas más negativas a lo largo de los últimos días. El 37% de los daños, al tratarse del cultivo con mayor extensión, corresponde a los almendros. La fruta de verano, que ya venía muy tocada de las lluvias de las últimas semanas, representa el 7% de los daños y las hortalizas, al ser la zona menos extensa, representan el 5%.

Ante esta situación, La Unió reclama una serie de ayudas para las personas afectadas por este episodio de adversidades climáticas, primero lluvias persistentes y ahora heladas, como la concesión de ayudas directas, el reparto gratuito de producto fungicida cicatrizante, la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social durante un año, el establecimiento de préstamos con interés subvencionado y también una serie de actuaciones y ayudas para las cooperativas comercializadoras afectadas.

Los daños del siniestro de helada están cubiertos por el actual sistema de seguros agrarios y La Unió solicitará a Agroseguro la agilización urgente de la peritación de las parcelas siniestradas y que se ajusten a la realidad de los daños del cultivo. No obstante, tanto el seguro del almendro como el de hortalizas tienen una baja implantación entre los productores y por ello desde la organización se propone que estas líneas tengan unas prestaciones más adaptadas a la realidad sectorial y unas primas asumibles en función del precio recibido por esas producciones.

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha lamentado que "las adversidades climáticas no dan tregua al campo valenciano". "Si en la segunda quincena de marzo las lluvias persistentes ocasionaron importantes mermas de producción, la ola de frío ártico que ha azotado la Comunitat Valenciana desde el fin de semana ha sumado nuevos daños de gravedad en numerosos cultivos", apuntan.

Según sus primeras estimaciones, y teniendo presente que aún es pronto para concretar con mayor precisión el alcance de los daños, la acumulación de las precipitaciones y de las heladas en un momento tan avanzado de la temporada va a causar con toda seguridad más de 25 millones de euros de pérdidas a los agricultores y ganaderos de la Comunitat. Las producciones más afectadas por este episodio de frío son las almendras, las frutas de hueso y el caqui, así como cítricos, hortalizas y sectores ganaderos como la apicultura.

La asociación apunta a que el frío puede haber echado a perder en torno al 90% de la producción de almendras en la comarca de Utiel-Requena. Hay campos con todas las flores y los brotes 'quemados' y agricultores consultados temen que los árboles suelten en los próximos días más frutos al suelo a causa del débil estado vegetativo. Otras zonas interiores como el Valle de Ayora, Los Serranos o la Hoya de Buñol acogen igualmente almendras heladas.

Las frutas de hueso también han sufrido grados de afección de hasta el 100% en zonas hondas y frías de comarcas productoras como La Ribera Alta, La Vall d'Albaida y el Valle de Ayora. Entre las frutas más castigadas por el frío destacan melocotones, nectarinas, paraguayos, albaricoques, cerezas y ciruelas. Asimismo, parcelas de caquis que ya habían arrancado la brotación pueden haber perdido gran parte de la futura cosecha debido a la excesiva bajada de las temperaturas en La Ribera o Camp de Túria.

Flores de cítricos y hortalizas como patatas, cebollas, lechugas o coles han visto agravar los daños que ya se habían empezado a dejar sentir con las lluvias de marzo y que, ahora, con esta masa de aire ártico amenazan aún más con reducir las cosechas. La acumulación de días lluviosos, nublados y fríos también ha causado mortandad de abejas por falta de comida, además de cuantiosos sobrecostes en alimentación animal y calefacción a varios sectores ganaderos.

AGILIZAR PERITACIONES

AVA-ASAJA solicita a Agroseguro que agilice las peritaciones en las zonas afectadas por las lluvias y las heladas primaverales a fin de pagar las oportunas indemnizaciones a la mayor brevedad posible. Advierte, no obstante, que "muchos productores van a perder todo el fruto de un año al no haber contratado el seguro agrario, porque las condiciones ofrecidas en la póliza no son suficientemente atractivas y no siempre están conectadas con la realidad a pie de campo". Por ello, la organización insta al Ministerio de Agricultura a sentarse con el sector con motivo de esta nueva inclemencia climática y consensuar mejoras en los seguros agrarios.

Además, reitera a las administraciones que abran una línea de ayudas para facilitar la adquisición de productos fungicidas con los que poder minimizar los daños provocados por el exceso de humedad y de frío. Asimismo, la organización agraria reclama al Gobierno que amplíe las medidas fiscales para paliar las pérdidas y los sobrecostes en el sector agrario.