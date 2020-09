Ultimatum del Ayuntamiento al Valencia CF para que retome las obras del nuevo Mestalla

Si no es un ultimatum, desde luego se le parece mucho. La de esta mañana ha sido una reunión entre el Valencia CF y el Ayuntamiento de Valencia -como quien dice- "a cara de perro". Sobre la mesa, la exigencia por parte del consistorio valenciano de que el club deportivo cumpla su palabra y retome las obras del nuevo estadio de Mestalla paralizadas desde hace muchos años.

Y como el ayuntamiento ya no se fia del todo del nuevo propietario del Club, el alcalde Joan Ribó y la vicealcaldesa Sandra Gómez han exigido que como prueba de buena voluntad el club pida la licencia de obras para retomarlas de forma inminente y -casi con más ecleridad incluso- que inicie las obras del polideportivo de ese barrio de benicalap, que también se comprometió cuando se gestó aquella complicada operación de las parcelas, allá por 2007.



En cuanto a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) comprometida por la administración con el València Club de Fútbol, Joan Ribó ha recordado que “su prórroga es difícil de justificar, a no ser que se avance en el nuevo estadio y en el

polideportivo de Benicalap” ha indicado Ribó, quien también ha advertido que “Yo no soy partidario de eternizar una situación que es mala para la entidad deportiva pero sobre todo para la ciudad de València y el barrio de Benicalap, con una infraestructura inacabada en una de las entradas más importantes de la ciudad, que da una imagen que no nos gusta a nadie”. “En cualquier caso”, ha proseguido el alcalde, “la decisión de prorrogar o no la ATE es una competencia autonómica; mi opinión es clara: no eternizarlo más”.

El alcalde ha recordado que “es responsabilidad de las administraciones públicas, y en mi caso como alcalde, defender los intereses de la ciudad de València. El suelo público que se destinó en su momento para el nuevo estadio tiene que ser amortizado; también la parcela que continúa siendo municipal, donde el València CF se comprometió a construir un polideportivo”.