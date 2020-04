El turismo valenciano pide "la cabeza" de Oltra

La Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec) ha pedido hoy la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, tras haber realizado unas declaraciones en las que apuntaba a la posibilidad de repensar el modelo turístico de masas, que "reporta muchos beneficios a unos pocos pero luego arrastra fenómenos como las 'kellys' a las que maltrata tanto salarialmente como en condiciones de trabajo".

En un duro comunicado, los empresarios del turismo indican que esas declaraciones, realizadas al diario Información, "son de una miseria política inaudita y muestran una animadversión crónica sobre este sector de forma reiterada" y advierten que "si no puede estar a la altura en la crisis más importante de la historia, considere su dimisión como miembro del Gobierno".

Hosbec considera que ni empresarios ni trabajadores se merecen "a una persona de este talante, con una insensibilidad en estos momentos tan trágicos por los que está transitando la industria turística". "Y lo peor de todo -añaden el comunicado-, con un desconocimiento demostrado de lo que es el turismo, de lo que arrastra como actividad económica y de los cientos de miles de puestos de trabajo que genera".

Recuerda la patronal que los sindicatos han respaldado los buenos convenios colectivos con importantes incrementos salariales, por lo que "sus acusaciones sobre maltrato salarial y de condiciones de trabajo son infundadas e inciertas".

Afortunadamente, continúa el comunicado de Hosbec, "esta miseria intelectual no empaña la buena gestión de la crisis que se está haciendo el presidente Ximo Puig y la buena gestión para la recuperación turística que está coordinando Francesc Colomer".

Cabe recordar que el sector turístico genera en la Comunitat Valenciana 300.000 puestos de trabajo y 16.000 millones de euros de aportación anual al PIB.

Por su parte, Oltra ha respondido Hosbec explicando que le "resulta extraño que alguien se sorprenda de la postura que venimos defendiendo desde hace tiempo, que desde Compromís hemos defendido siempre y con la cual nos presentamos a las elecciones y formamos parte de este gobierno, que es la necesidad de un cambio de modelo productivo. Lo decíamos antes de la pandemia y, obviamente después".

Oltra insiste en que el modelo actual genera fenómenos como las 'kellys', que son mujeres que tienen que trabajar con sobrecarga, con externalizaciones, sin cumplir las condiciones muchas veces de los convenios y que tienen unos sueldos míseros y con unos trabajos penosos".

El de hoy no es el primer desencuentro de Oltra con el sector. Hace solo unos meses y después del temporal Gloria que hizo estragos en la costa, la vicepresidenta se mostró abiertamente a favor de no reparar las infraestructuras ni los paseos marítimos.