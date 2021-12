Un total de 4.000 niños valencianos recibirán juguetes nuevos gracias a Cruz Roja

La campaña 'El juguete educativo' de Cruz Roja Juventud, que se inicia esta semana en Valencia, tiene como objetivo entregar juguetes a unos 4.000 niños y niñas en la Comunitat Valenciana, 2.253 de ellos en la provincia de Valencia, que "no tienen garantizado su derecho al juego". El proyecto se lleva a cabo en todo el país para intentar recoger más de 115.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos.

Bajo el lema 'Sus derechos en juego', Cruz Roja Juventud ha organizado actividades de sensibilización en calle, puntos de recogida en la ciudad y actividades en las sedes sobre la importancia del juego, según ha informado la organización en un comunicado. En total, se han previsto más de 1.000 intervenciones de concienciación para "promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar".

Se busca que los juguetes sean no bélicos, no sexistas, con menor impacto medioambiental y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña con donaciones en la web de Cruz Roja, telefónicamente y mediante SMS, que serán destinados a la compra de juguetes para niños de familias en dificultad social.

La directora de Cruz Roja Juventud, Paula Rivarés, ha destacado que este año se pone en el foco "no solo en el hecho de entregar un juguete, sino en la sensibilización que hay detrás de la importancia del juego en el proceso vital de niño, ya que son elementos transmisores de valores sociales".

"Creemos en la igualdad de oportunidades para todos y, a pesar de que ya estamos viendo la luz en el tema sanitario, sí que existe una necesidad de niños que no cuentan con la posibilidad de disfrutar del juego. Es por ello que esta campaña es de vital importancia y no acaba en este tiempo invernal, está activa todo el año para garantizar sus derechos", ha apuntado.

"A través del juego adquieren conocimiento y comportamientos. Si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos favoreceremos valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad", ha expresado.