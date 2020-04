Todos los alumnos valencianos pasarán de curso y no bajarán la nota media por culpa del tercer trimestre

La evaluación final de los estudiantes valencianos será el resultado de la media de los dos primeros trimestres y la diagnosis del trabajo realizado durante el tercer trimestre de clases no presenciales. Es decir, esta última etapa no tendrá un efecto negativo en la media de las dos primeras evaluaciones que fueron presenciales. Además, se confirma el aprobado general, ya que se establece que el alumnado promocionará de curso a todos los efectos y el próximo curso escolar habrá un plan específico de recuperación y refuerzo en todas las etapas educativas.

Esta es la propuesta de resolución que presentará la Conselleria de Educación a los sindicatos de la enseñanza para desplegar la orden del Ministerio de Educación por la que se establecen las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del próximo curso 2020-2021, ante la crisis de la COVID-19.

Respecto a la evaluación del tercer trimestre y la evaluación de final de curso, la Conselleria establece que en todas las etapas educativas, las actividades del tercer trimestre tendrán carácter diagnóstico y formativo y se harán por el mismo mecanismo con el que cada centro se ha comunicado con su alumnado en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje desde la suspensión de la actividad presencial.

De este modo, los instrumentos de evaluación del tercer trimestre serán: la valoración del trabajo realizado durante los meses de abril, mayo y junio, el interés mostrado en el desarrollo de actividades y tareas y la actitud que cada alumno haya mostrado en las actividades individuales y grupales. En todos los casos se tendrán siempre presentes las dificultades de carácter tecnológico, social o personal de cada alumno.

La evaluación de final de curso se realizará atendiendo a los resultados obtenidos en los dos primeros trimestres y "a las actitudes mostradas en el tercer trimestre, sin que este último provoque un efecto negativo en la media de las dos primeras evaluaciones".

En cuanto a cuarto de la ESO, en caso de que el equipo docente haya decidido de manera excepcional en algún caso que un alumno no promocione, los centros docentes harán pruebas de evaluación extraordinarias para quien no haya obtenido el título de ESO. Estas pruebas podrán concretarse en la realización de proyectos, trabajos y tareas. Al finalizar la recuperación, el equipo docente determinará, de manera colegiada, si el alumnado en estas circunstancias obtiene el título de ESO.

El alumnado que promocione de primer a segundo de Bachillerato sin haber superado todas las materias seguirá los planes de refuerzo que establezcan los departamentos didácticos y tendrá que superar las evaluaciones correspondientes de estos planes durante el curso 2020-2021. Podrán matricularse en las materias de continuidad de segundo curso a pesar de no tener superadas las de primero, que se darán por aprobadas siempre que se superen las correspondientes de segundo de Bachillerato.