Todas las incógnitas a tres semanas de las Fallas en Valencia

A tres semanas de las Fallas, hay muchas preguntas que continúan en el aire. A pesar de los peores temores, la JCF insiste: la celebración de las Fallas en septiembre contó con el voto a favor de un 93'3% en la Asamblea de Presidentes. "Aunque de 382 comisiones hay dos o tres que lo tienen complicado, el porcentaje de participación es muy alto" explica la vicepresidenta de Festejos y Actos Oficiales de la Junta Central Fallera, Cristina Estévez. Eso sí, asegura: "No se va a hacer nada que no permitan las normas sanitarias".

Mascletàs y castillos

La ubicación de los disparos va a mantenerse en secreto. Con el fin de evitar aglomeraciones, los disparos de las mascletàs y castillos se distribuirán por diferentes emplazamientos que no se darán a conocer. "Se trata no tanto de verlo, sino de escuchar de nuevo el sonido de la pólvora por la ciudad" ha explicado Estévez. La duda que queda en el aire es si la Fallera Mayor, con su corte de honor, podrá dar el famoso paso "Senyor, pirotècnic, pot començar la mascletà!" desde el lugar. "A mí me encantaría, si me preguntan, votaré que sí" asegura la vicepresidenta.

Ofrenda y recogida de premios

Aunque ahora no están permitidos los espectáculos itinerantes, a partir del 31 de agosto sí lo estarán. Según ha explicado Estévez, la ventaja de las normas de los falleros en estos actos ya estaban muy marcadas antes incluso de la pandemia. "Ya teníamos la distancia de 2 metros entre filas, con un máximo y un mínimo de personas" ha manifestado. Estévez ha garantizado que no es ninguna novedad desfilar con distancia por lo que ambos actos apenas se verán afectados por el contexto Covid-19 más allá del uso de la mascarilla.

Plantà y cremà

"Es importante que se celebre tanto la plantà como la cremà para cerrar el ciclo y activar el ejercicio 2022, con todo lo que conlleva" ha señalado Estévez. A partir del 16 de agosto comenzarán a salir las primeras piezas de Feria Valencia, pero no será hasta el 26 de agosto cuando empiecen a tomar forma las grandes estructuras. Las medidas, en estos actos, serán las clásicas: distancia de seguridad, evitar aglomeraciones y el uso de la mascarilla.