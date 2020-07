Tercera jornada consecutiva sin fallecidos por coronavirus en la Comunidad Valenciana

Por tercer día consecutivo no se ha notificado ningún fallecimiento por coronavirus en la Comunitat Valenciana, por lo que el número total desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1.475 personas.

Mientras tanto, se han confirmado 14 casos nuevos de coronavirus en toda la Comunidad, 8 en la provincia de Valencia, 0 en Castellón, 5 en la provincia de Alicante, y 1 más no asignado. Además, hay que sumar 3 no asignados anteriores.

De esta forma, en estos momentos quedan activos 289 casos, lo que supone un 1,5% del total de positivos.

Por otro lado, hay que contabilizar 95 altas que elevan ya a 16.912 el número de personas curadas desde el inicio de la pandemia.

El número de personas ingresadas en los hospitales valencianos se mantiene (como ayer) en 52 pacientes, 5 de ellos en las Unidades de Cuidados Intensivos. En el caso de la provincia de Valencia son 25 los ingresados, de ellos 2 en la UCI.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus suman 464.004 de las cuales 339.353 han sido a través de PCR y 124.651 a través de test rápido.

Y sigue mejorando la situación en residencias ya que la provincia de Valencia suma una nueva residencia sin ningún caso de Covid en estos momentos. De esta forma, a día de hoy hay algún caso positivo en 6 centros (5 en la provincia de Valencia). Lo que si hay que destcar es que de los 14 nuevos contagios, uno ha sido de un residente en uno de estos centros. En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 4 residencias en la Comunitat Valenciana, 3 en la provincia de Valencia.

Y un aviso de cara al fin de semana: El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han decidido, dada la evolución epidemiológica en nuestro país, que la siguiente publicación de datos no se producirá el lunes. No obstante, durante el fin de semana seguirán activos todos los sistemas de alerta de los servicios de Salud Pública para mantener la vigilancia y el control de la pandemia.