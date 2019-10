La tensión del Botànic salta en redes

De lo que no hay duda es que Pedro Sánchez ha logrado poner de acuerdo aunque sea por un dia a los partidos de la oposición y a los socios del Botànic. Todos consideran desacertadas la promesa de nuevo de pedro Sánchez de reformar el sistema de financiación en la próxima legislatura. Para ciudadanos, su portavoz Toni Cantó, el parece aún peor la imágen del Presidente Puig aplaudiendo mientras Pedro Sánchez promete una vez más arreglar la financiación y lamenta también el silencio de Compromís.

Tampoco ha gustado nada a los socios socialistas, desde Compromis, Fran Ferri califica de "decepcionante" la promesa y reconoce que esperaba una solución singular a un problema singular para la Comunitat. Para Podemos, su portavoz Naiara Davó, "es una broma de mal gusto" que Sánchez diga que hay que esperara otra vez cuatro años cuando habia plantado la posibilidad de poderlo solventar en uno.

Unas valoraciones que no han sentado muy bien a los socialistas que consieran que sí hay un compromiso claro de Pedro Sánchez con solvetnar la financiación de la Comunitat. La tensión ha saltado a redes sociales cuando el sindico socialsita, Manolo Mata ha escrito en su cuenta de twitter que "sería interesante que en esta campaña electoral Compromís y Podem se animaran a hacer campaña contra la derecha, no solo contra el PSOE". "No sea cosa que nos dejen solos peleando contra esa derecha. En realidad siempre ha sido así...", ha agregado.

Sería interesante que en esta campaña electoral @Compromis i @podem se animaran a hacer campaña contra la derecha no sólo contra el @psoe, no sea cosa que nos dejen solos peleando contra esa derecha. En realidad siempre ha sido así... — Manolo Mata (@manolomata) October 3, 2019

No ha tardado en responder la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra quien ha respondido: "¿Luchando siempre a solas contra esta derecha? ¿En serio? Pienso que 'siempre' y 'nunca' son palabras demasiado grandes para el ser humano. Pienso muchas otras cosas de tu tuit que me callo por muchas razones, entre otras el cariño que te tengo. También pienso que el corta y pega no te pega".

Lluitant sempre a soles contra esta dreta? En serio?

Pense q "sempre" i "mai" són paraules massa grosses per al ser humà. Pense altres moltes coses del teu tuit que em calle per moltes raons, entre d'altres, el carinyo que et tinc.

També pense que el "corta y pega" no te pega. — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) October 3, 2019

Desde Podemos tampopco han quedado al margen de esta polémica y desde la formación morada, el diputado en Corts Ferran Martínez le ha indicado: "No se hace frente a la derecha imitando a la derecha. Eso de llenarse la boca con la palabra España mientras se aplaza la infrafinanciación, se aplican políticas de austeridad o se destroza la huerta no va con nosotros. El Botànic no se defiende aplaudiendo cada golpe que recibimos".

"Ni forzar iniciativas parlamentarias únicamente para perjudicar a tu socio de gobierno", le ha replicado Mata, a lo que Martínez ha agregado: "Hay que ser leales y coherentes con el Botànic y si lo somos no es para perjudicar a nadie. No trasladéis vuestro conflicto de lealtades a un conflicto entre socios".