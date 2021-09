Suben los contagios en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana ha notificado 361 nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas, 185 más que los registrados ayer, mientras baja la presión en los hospitales con 232 pacientes con covid en planta, 10 menos que ayer. y 54 en la UCI, seis menos. Por el contrario , descienden las muertes, hasta los tres fallecidos, frente a los 4 registrados ayer.

Además, hoy el hombre de 49 años que estaba ingresado en el Hospital de La Plana de Vila-real, y recibió un tratamiento externo no autorizado de ozonoterapia, ha recibido el alta médica después de haber ingresado en este centro a principios de agosto con covid-19 y haber permanecido en la Unidad de Cuidados Intensivos durante un mes.



El enfermo, que pasó a planta a principios de septiembre y ahora ha recibido el alta médica, protagonizó una polémica después de que su familia pidiera al juzgado la administración de un tratamiento de ozonoterapia por personal externo al centro. Este tratamiento no es administrado en la sanidad pública al no estar autorizado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pero finalmente fue autorizado el 13 de agosto por el juzgado y se le comenzó a administrar.



El pasado 27 de agosto, el magistrado del Juzgado de lo Concencioso-Administrativo número 1 de Castellón dictó el cese del tratamiento a partir del 1 de septiembre resolviendo el recurso de la Generalitat. El auto recuerda que el 13 de agosto, a petición de la familia del hombre ingresado, se autorizó esta terapia "por encontrarse su vida en peligro grave y no haber surtido efecto positivo los tratamientos dispensados hasta la fecha en la UCI del Hospital de La Plana".



La Abogacía de la Generalitat presentó un recurso pidiendo esta medida cautelar y se dio un plazo a las partes para presentar sus alegaciones, que se han estudiado y han dado como resultado la suspensión.



También recuerda el auto que el 25 de agosto la familia del paciente presentó un escrito en el que comunicaba que "tenía intención de trasladar al paciente a otro centro", aunque ese traslado finalmente no se ha llevado a cabo.



El magistrado recordaba en el auto que "ni el uso específico del producto, en este caso, está autorizado por la Agencia Española del Medicamento, ni las Administraciones competentes certifican que su uso específico en el caso que nos ocupa reviste las garantías necesarias, ni certifican la superación de las pruebas o ensayos clínicos necesarios conforme a normativa".