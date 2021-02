SOS de la indumentaria tradicional valenciana que agoniza

La indumentaria tradicional valenciana ha perdido un 90,9% de la facturación durante el ejercicio 2020 y ha dejado de ingresar 36,3 millones de euros respecto al año anterior, al pasar de los 39,9 millones facturados en 2019 a los 3,6 del pasado año, marcado por la cancelación de las Fallas a causa de la pandemia de coronavirus.

Así se desprende del estudio elaborado por el Colegio del Arte Mayor de la Seda, el Gremio de Sastres y Modistas de Valencia y la Asociación de Comercios de Indumentaria Valenciana (ASCIVA) que valora el impacto económico y laboral causado por la pandemia de la COVID-19 en los artesanos sederos, indumentaristas y orfebres tras la suspensión de las Fallas del 2020 y la cancelación, por el momento, de las del año 2021.

El estudio recoge la información de 120 empresas dedicadas a este sector con los datos económicos, de facturación, costes fijos y variables, laborales y de fiscalidad de los ejercicios 2019 y 2020, ha informado el Colegio del Arte Mayor de la Seda en un comunicado. Sobre ellos se ha realizado una comparativa y se ha extraído de forma "palpable" los resultados que "demuestran la agonía" que sufre la indumentaria tradicional festiva valenciana con "una disminución de la facturación de más de un 90% entre el ejercicio 2019 y el 2020".

El presidente del Gremio de Sastres y Modistas, Fran Tochena, ha asegurado que la situación del oficio es "agónica". "No hemos podido trabajar desde que se decretó el estado de alarma", ha lamentado, al tiempo que ha señalado que las administraciones "tienen encima de la mesa datos, cifras y números reales que no dejan lugar a la duda".

En este sentido, ha apuntado que un sector que no tiene ingresos "no puede tener prácticamente 10 millones de gastos" y ha hecho un llamamiento "unánime" para que las administraciones "hagan algo por este oficio que lleva más de 10 meses sin trabajar".

Tochena ha subrayado que en noviembre de 2016, la fiesta de las Fallas fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y, "como tal, las administraciones públicas deben comprometerse a velar por la salvaguarda, potenciación y promoción de los elementos patrimoniales de la fiesta".

El responsable del Gremio de Sastres y Modistas ha alertado de que "muy posiblemente" las futuras Falleras Mayores de València "no tengan quien teja su espolín si esta situación sigue así". "Si queremos salvar este sector, que sostiene una parte importantísima de la fiesta de las Fallas, hay que poner más números encima de la mesa", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Colegio del Arte Mayor de la Seda, Vicente Genovés, ha señalado que quedan "únicamente" siete fabricantes sederos y "nos estamos jugando la continuidad de poder fabricar seda en València, como se lleva haciendo desde hace 500 años".

La presidenta de la Asociación de Comercios de indumentaria Valenciana (ASCIVA), Irene Sancho, ha añadido que "todas aquellas corporaciones que no se vean afectadas por estos números no tienen corazón". "Estamos en la situación más crítica que podríamos estar. Se ha contabilizado el cierre de 17 tiendas y detrás de cada comercio, además, hay más trabajadores que, aunque no resulten visibles a los ojos del consumidor, están ahí. No podemos permitir que nos dejen morir de esta manera", ha advertido.