SOS agónico de los indumentaristas falleros

Bajo el lema "La indumentaria también es Patrimonio, se muere”, profesionales del mundo de la indumentaria agrupados en la Asociación Comercio Indumentaria Valencianahan organizado este mediodía una manifestación por el centro de Valencia exigiendo que las autoridades diseñen unas fallas distintas y con garantías, o en su defecto, ayudas a un sector que no aguantaría un segundo año consecutivos sin fiestas.

Y es que prácticamente no hay sector económico que no se haya resentido por culpa de la pandemia pero si hay un subsector que está "a cero ventas" es el relacionado con las fiestas.

Este mediodía los indumentaristas de Valencia han salido a la calle en una especie de SOS porque desde que el año pasado se suspendieran las fallas, su facturación ha bajado -atención- un 99%.

Desde entonces viven de los ahorros pero ya se les acaban y encima ayer tarde recibieron el mazazo definitivo, la puntilla, al escuchar de la consellera de Sanidad, que casi seguro en 2021 tampoco habrá fallas.

Calculan que ya han cerrado el 10% de los negocios pero si no hay fiestas lo harán el otro 90%. Piden que se diseñen unas Fallas, con las restricciones y las distancias que haga falta, pero que haya fiestas porque la alternativa es su desaparición. Y recuerdan a quen les quiera escuchar que son "un importante sector productivo de la economía formado por artesanos y empresas familiares que también es patrimonio de todos los valencianos", porque si las Fiestas Falleras han sido declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el reconocimiento también los incluye.

Apoyando a los indumentaristas, sector importantísimo para nuestras #Fallas y nuestra cultura, y que se encuentra gravemente afectado por esta crisis.



Piden soluciones urgentes. Ellos también son Patrimonio. pic.twitter.com/UJDtsmDGQR — María José Catalá (@mjosecatala) October 6, 2020

De momento, en la movilización de esta mañana ya han contado con el apoyo de los grupos de la oposición municipal en el Ayuntamiento de Valencia y la idea de la asociación es mantener contactos con todas las fuerzas políticas y con todas las administraciones hasta conseguir sus objetivos.