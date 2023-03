Siete atendidos por inhalación de humo tras el incendio de un piso en Torrent

Siete personas, entre ellas una menor de edad y tres policías locales, tuvieron que ser atendidas anoche por inhalación de humo tras el incendio declarado en un piso de la localidad valenciana de Torrent y que afectó a todo el edificio de viviendas, según fuentes sanitarias y de los bomberos.

El aviso del siniestro entró a las 23:30 horas en el Centro de Información y Coordinación de Urgencias mediante el que se alertaba de un incendio en una vivienda en la calle Germanies.

Hasta el lugar se desplazaron dos unidades de SVB, una ambulancia convencional y equipo médico de Atención Primaria, cuyos servicios sanitarios asistieron por inhalación de humo a cuatro vecinos del edificio de viviendas.

Intervenció per #incendi habitatge a 1 edifici a #Torrent, amb bombers Torrent, Paterna, Catarroja, sergent i oficial de guàrdia. El foc ha afectat un pis i resta edifici per fum



Diverses persones ateses per inhalació de fum



Els bombers ja han extingit l’incendi pic.twitter.com/Fcm3P4Dylw