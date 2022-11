Seis años sin Rita Barberá

Sin homenajes ni reconocimientos publicos, hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Rita Barberá (Valencia, 16 de julio de 1948-Madrid, 23 de noviembre de 2016), la alcaldesa de Valencia durante 24 años, que transformó la ciudad gracias al mayor apoyo ciudadano recibido por un político. Barberá será recordada este miércoles en una misa organizada por su familia.

Tal mañana como la de hoy, pero de hace 6 años, la noticia de la muerte de Rita Barberá sacudía la política española y muy particularmente en Valencia capital, ciudad de la que había sido alcaldesa más de dos décadas.

Barberá lo había sido todo en el PP nacional, fue una de las fundadoras de Alianza Popular, y desde que accedió a la acaldía de Valencia merced a un pacto con la Unión Valenciana de González Lizondo allá por 1991, fue referente del municipalismo para todo el centro derecha. Cuatro años después, en 1995 ya alcanzó su primera mayoría absoluta, que revalidó sucesivamente en cinco ocasiones hasta 2011.

Incluso en mayo de 2015 volvió a ser la candidata más votada, pero al perder la mayoría absoluta, no le bastó para ser reelegida. Un acuerdo a tres bandas entre Compromís, PSPV y València en Comú le dio la vara de mando a Joan Ribó. Barberá, que se quedó a un solo concejal para mantener el gobierno local y aquel verano se marchó al Senado designada por el cupo del PP en las Cortes Valencianas.

Barberá murió aquella madrugada de un frio 23 de noviembre en un céntrico hotel de Madrid, tras algunos meses especialmente duros en lo político y en lo personal, que terminaron por afectar a lo físico.

PENA DE TELEDIARIO

Dos días antes de morir, Barberá había ido a declarar en el Tribunal Supremo en calidad de investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a la financiación del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Valencia durante su mandato. Siempre defendió su inocencia. Seis años después, aquel caso está cerrado.

Es el conocido como el caso del «pitufeo» que fue el que provocó que el Tribunal Supremo la investigara, ya que al ser senadora cuando se abrieron las diligencias gozaba de aforamiento. La que había sido principal referente municipal del PP llegó a declarar en sede judicial y fue apartada por su partido.

Un episodio que no puede eclipsar una trayectoria política en la que Valencia experimentó la principal transformación de su historia. La capital del Turia -coinciden propios y ajenos- dio el paso a la modernidad de la mano de Barberá. Bajo sus mandatos, se levantó la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se celebró la Copa América de Vela y el AVE llegó a la ciudad.

Ahora el PP trata de recuperar su memoria y ha presentado varias iniciativas sin encontrar eco en el actual gobierno de Compromís que fue quien la había sometido a una «cacería» polìtica sin precedentes con escraches y hasta una denuncia en la Fiscalía por unos gastos de protocolo, bautizada como «ritaleaks», que también quedó archivada. No sólo no facilitan el merecido homenaje sino que todavía no han pedido perdón.



