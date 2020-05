El "secreto" de los 183 municipios valencianos sin ningún caso de Covid-19

La Comunidad Valenciana facilitó ayer tarde los datos de afectados por Coronavirus desde el inicio de la pandemia municipio a municipio.Como era de esperar, las estadísticas más abultadas, tanto de contagios, de hospitalizados como de fallecidos corresponden con las poblaciones más grandes, en tamaño y densidad de población.

Pero con todo y con eso, no deja de sorprender que haya un buen número de localidades sin ninguna incidencia cuando apenas distan de otras localidades donde el virus si ha hecho efectos, y muchas veces dramáticos.

Son una especie de "aldeas galas" como las que leíamos de pequeños en Astérix, que se han convertido en pueblos "irreductibles" a la acción contagiosa del virus. Es verdad que el denominador común es que se trata de localidades pequeñas, lo cual juega a favor, pero no es menos cierto que cuentan con otras características que no lo ponen nada fácil: son municipios muy envejecidos y -por su pequeño tamaño- sin apenas presupuesto para poder tomar medidas.

Es el caso de Benasau, interior norte de la provincia de Alicante, pegadito a Cocentaina. Apenas cuenta con154 habitantes, en 9 km2, y con una edad media de más de 60 años. En COPE le hemos preguntado al alcalde su "secreto". Y lo que responde Raul Dalmau es que se tomaron muy, muy en serio desde elprimer dia lo del confinamiento: todas las gestiones las hacía un trabajador municipal.

Además, la gestión municipal se completó con el reparto de material de protección en todas las casas: guantes, mascarillas, geles hidroalcoholicos. Todo ello gracaias a una ayuda d ela diputación de Alicante.

Y qué pasa ahora que llegan los veraneantes. Pues que se les sigue recibiendo con los brazos abiertos, ... pero no se esconde que no hacen la misma gracia que otros años.

Y es que sin apenas presupuesto, esta s localidades se enfrentan a unos meses estivales con un crecimiento exponencial de su población y a unas medidas preventivas como las que hay que tomar por ejemplo en la piscina municipal para las que no hay ni un euro. se deciden en un despacho de Madrid pero no se acompañan del dinero que cuestan.

El de Banasau es sólo un ejemplo, pero el listado de localidades sin contagios y que se enfrentan a una situación parecida es el siguiente:

Ademuz, Aielo de Rugat, Aigües, Aín, Alcocer de Planes, Alcoleja, Alcublas, Alfafara, Alfara de la baronía, Alfarrasí, Alfauir, Algar de Palancia, Algmia de Almoacid, Almedíjar, Almiserà, Almudaina, Andilla, Arañuel, Aras, Ares del Maestrat, Argelita, Atzeneta d'Albaida, Atzeneta del Maestrat, Balones, Barx, Bejís, Benafer, Benafigós, Benagéber, Benassal, Benasau, Beneixida, Beniardà, Beniatjar, Benicolet, Benicull del Xúquer, Benifairó de la Valldigna, Benifallim, Benifato, Beniflà, Benigembla, Bbenilloba, Benillup, Benimassot, Benimali, Benissoda, Benisuera y Benlloc, Bolulla, Bugarra, Calles, Callosa d'en Sarrià, Camporrobles, Canet lo Roig, Carrícola, Casas Altas, Caas Bajas, Castell de Cabres, Castell de Castells, Castellfort, Castellonet de la Conquesta, Castielfabib, Castillo de Vilamalefa, Catí, Caudete de las Fuentes, Cerdà, Cervera del Maestrat, Chera, Chóver, Confrides, Cortes de Arenoso, Cortes de Pallás, Culla, Dos Aguas, cstell de Guadalest, El Palomar, El Toro, Eslida, Espadilla, Estubeny, Facheca, Famorca, Fanzara, Fontanars del Alforins, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Gaianes, Gàtova, Gestalgar, Gorga, Granja de Rocamora, Guadassèquies, Guardamar de la Safor, Herbés, Higueras e Higueruelas, Jacarilla, la Font de la Figuera, la Granja de la Costera, la Mata de Morella, la Pobla de Benifassà, la Serratella, la Torre d'en Besora, la Torre d'en Doménec, la Vall de Laguar, la Vall d'Ebo, la Yesa, l'Alqueria d'Asnar, Coves de Vinromà, Les Useres, Llaurí, Llíber, Llocnou de la Corona, Llocnou de Sant Jeroni, Losa del Obispo, Ludiente, Marines, Millena, Montanejos, Montaverner, Montesa, Montixelvo, Murla, Olocau, Olocau del Rey, Otos, Palanques, Parcent, Penàguila, Pina de Montalgrao, Pinet, Planes, Potries, Puebla de Arenoso, Puebla de San Miguel Quatretonda, Rafelcofer, Ráfol de Salem y Rotglà i Corberà, Sacañet, Sagra, Salem, San Rafael del Río, Sanet y Negrals, Sant Jordi, Sant Joaent, Segart, Sellent, Sempere, Senija, Siete Aguas, Sot de Chera, Sot de Ferrer, teresa, terrateig, Titaguas, Tollos, Torás, Tormos, Torralba del Pnar, Torrebaja, Torrechia, Torrella, Torres Torres, Traiguera, la Vall de Galinera, Vallanca, Vallat, Vallés, Vallibona, Vilafranca, Vilar de Canes, Villanueva de Viver, Villargordo, Villores, Vistabella del Maestrat, Xeresa, Xodos, Zara, Zorita del Mastrestrazgo y Zucaina.