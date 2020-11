Sanidad sigue sin aclarar si habrá Fallas en 2021 y mantiene un mínimo aforo en los casales

La Conselleria de Sanitat y los representantes del mundo fallero de la Comunitat Valenciana se reunirán el jueves de la próxima semana, el 12 de noviembre, para "analizar las posibilidades que hay" de celebrar algún acto de las Fallas de 2021, tras la suspensión de las de 2020 por la Covid-19 y teniendo en cuenta que la pandemia se mantiene. La intención es ver "qué se puede hacer sin que nadie se ponga en una situación de riesgo".

Así se comprometió ayer la secretaria autonómica de Salud Pública y Sistema Sanitario Público, Isaura Navarro, tras reunirse con el edil de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera en València, Carlos Galiana.

Se busca determinar "qué actos y cuáles no se podrán hacer" por las Fallas. "Lo que queremos es, dentro de las posibilidades que nos da esta situación pandémica, poder hacer cosas que no tengan ningún riesgo. Necesitamos analizarlo, estudiarlo y junto a todo el sector fallero ver hasta dónde podemos llegar", ha explicado Navarro.

Tras ello, ha subrayado que tanto las administraciones valencianas como los falleros saben "perfectamente que unas Fallas al uso" no se darán el próximo años. "Las Fallas no podrán ser como han sido siempre pero lo que queremos es sentarnos con todo el sector y trabajar para analizar las posibilidades que hay".

Preguntada por la fecha en la que se podría tener ya una decisión definitiva sobre los eventos falleros que tendrían cabida, ha afirmado que "no se puede tomar ninguna decisión ahora mismo". Isaura Navarro ha precisado que "todo dependerá de la situación pandémica" que se tenga "en ese momento, sabiendo que la situación pandémica es cambiante y que cualquier decisión que se tome ahora puede ser que no sea válida para marzo".

Por su parte, Carlos Galiana ha explicado que la reunión prevista para el 12 de noviembre tendrá lugar "con las juntas locales" falleras, de modo que asistirán representantes de la fiesta, "desde Burriana (Castellón) hasta Dénia (Alicante) y Gandia (Valencia)" para plantear saber "qué pueden hacer sobre la normativa y trabajar conjuntamente". "Al final, la decisión que se tenga para las Fallas en València será un reflejo de lo que se puede hacer en el resto de la Comunitat", ha manifestado.

AFORO EN LOS CASALES

Preguntada por el límite de aforo establecido en los casales falleros a seis personas, como en el resto de sedes festivas, la secretaria autonómica ha explicado que ha habido "un cambio normativo" que así lo estipula. "Hay un toque de queda, hay una limitación a seis personas establecida por el Gobierno", ha dicho.

�� Hui entren en vigor noves mesures adoptades per @GVAsanitat per a fer front al coronavirus en la Comunitat Valenciana pic.twitter.com/CHI2RNKR2I — GVA Sanitat (@GVAsanitat) October 30, 2020

A su vez, Isaura Navarro ha matizado que "se tiene que valorar si esa limitación se mantiene o no" más adelante. "Es una resolución temporal que se valorará" si se mantiene o no según la situación sanitaria, ha apuntado.