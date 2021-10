Sanidad seguirá vacunando en centros de salud, puntos móviles y universidades

La Conselleria de Sanidad, con el objetivo de seguir ampliando la cobertura vacunal contra el coronavirus, continúa vacunando en los centros de salud y en espacios o eventos en los que se prevee una afluencia masiva de personas, así como en las universidades.



Estas estrategias se intensifican tras la finalización de la vacunación masiva, esta semana, en los 133 puntos distribuidos por la Comunitat Valenciana en los que se ha inmunizado, durante los siete meses que han estado funcionando, a casi 3 millones de personas, lo que representa una cobertura próxima al 90 % de mayores de 12 años (por encima de la media nacional).

"Todos los grupos de edad han sido citados ya. Algunas personas han tenido tres o más oportunidades de recibir la vacuna y se han desarrollado estrategias específicas para adecuar la citación a las vacaciones y a la disponibilidad de la ciudadanía, pero todavía no hemos terminado".



"Tras la vacunación programada, vamos a continuar brindando la posibilidad de vacunarse en centros de salud, puntos móviles y universidades a todas aquellas personas que todavía no lo han hecho por cualquier motivo”, según indica la consellera Ana Barceló en un comunicado.

Así, los centros de atención primaria mantienen la estrategia de búsqueda activa de las personas pendientes de vacunar para iniciar o completar el proceso y siguen citando a adolescentes conforme van cumpliendo los 12 años.



También existe la posibilidad de que sea la propia persona la que se ponga en contacto con su centro de salud para que la vacunen. En este sentido, en las próximas semanas, también se habilitará la posibilidad de pedir cita para vacunación covid a través de la aplicación GVA+Salut.



Además, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública sigue administrando dosis de refuerzo a personas de riesgo y residentes de centros de la Tercera Edad.



En total, cuentan ya con esta tercera dosis 21.241 personas en la Comunitat Valenciana (6.362 personas con patología de riesgo para Covid-19 y 14.592 mayores de residencias).



También hay previstas nuevas acciones alineadas con otras desarrolladas anteriormente, como las unidades móviles de vacunación desplazadas a los estadios Martínez Valero, Mestalla, Ciutat de València o La Cerámica con motivo de partidos de Liga.



En concreto, Sanidad instalará puntos temporales de vacunación en eventos o lugares de gran aforo, como grandes superficies comerciales, para que cualquier persona pueda inmunizarse sin cita previa.



El Centro Comercial La Salera de Castelló de la Plana fue el primero en explorar esta vía el pasado viernes, donde se vacunaron 117 personas.



Por otra parte, Sanidad ha llegado a un acuerdo para que las universidades valencianas puedan vacunar contra la covid a alumnado nacional y extranjero, personal propio, trabajadores de contratas, empresas externas e incluso allegados/as que todavía no se hayan vacunado o que tengan pendiente alguna dosis.



Estos operativos de vacunación en los campus correrán a cargo del personal sanitario de las universidades, al que Sanidad suministrará las dosis de la vacuna que sean necesarias.



Cualquiera que sea la modalidad de vacunación, el objetivo es siempre el mismo: repescar a quienes todavía no han podido o no han querido vacunarse porque, recuerda Barceló, “la vacuna, como evidencian la incidencia y la presión asistencial actuales, es la mejor defensa contra el virus y la mejor forma que tiene cada ciudadano para protegerse frente al coronavirus, a sí mismo y a los demás”.