Sanidad no quiere que empresas o ayuntamientos hagan test por su cuenta

Muchos empresarios y algunos ayuntamientos se han planteado pagar con recursos propios las pruebas de sangre para localizar casos entre sus empleados. Se persigue detectar a los casos asintomáticos porque es la única manaera de controlar de verdad la pandemia hasta que llegue la añorada vacuna.

Sin embargo, según explica hoy el diario Las Provincias, unos y otros, empresas y consistorios, se encuentran con el rechazo frontal de la conselleria de Sanidad, que no quiere que se realice ninguna prueba que no esté bajo supervisión médica y que se salga de los protocolos marcados por el Gobierno. "La instrucción del Ministerio de Sanidad para la realización de test diagnósticos, actualizado el pasado 19 de abril, recoge que la realización de una prueba deberá ser prescrita por un facultativo de acuerdo con las directrices, instrucciones y criterios acordados al efecto".

Sin embargo, los últimos datos sanitarios facilitados por la propia consellería hacen pensar que la famosa desescalada está cada vez más cerca. De hecho, el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha manidfestado es ese sentido, y son continuas las reuniones con todo tipo de sectores para preparar el momento.

Y en esa línea, lo que queiren los empresarios es emular al Grupo Pamesa, que ya hace dias realizó esos test para tratar de identificar a los asintomáticos de su plantilla. En concreto, según informó Pamesa, realizó el test básico para determinar si se padece la Covid-19 a los 1.800 trabajadores de su plantilla como medida para tratar de evitar contagios en el seno de sus instalaciones. A los pocos dias se tuvierron los resultados. Había 29 trabajadores infectados con Covid-19, y se les pudo detectar pese a estar asintomáticos. De hecho, entre los casos 29 confirmados no había "ninguno grave" ni hospitalizado, y símplemente se les aisló en sus propios domicilios.

Al rebufo de Pamesa, otras azulejeras de Castellón también han tratado de hacer pruebas a través de laboratorios privados. El objetivo es exactamente el mismo, detectar a aquellos que no presentan síntomas ante la demora de Sanidad en la realización de pruebas.

y es que pese a que no practican test masivos e incluso el personal sanitario se queja de que no les someten a la prueba pese a estar en la primera línea de contagio, lo cierto es que los laboratorios privados si ofrecen realizar la prueba. Según la información de Las Provincias, el precio por un centenar de test oscila entre los 2.000 y 4.000 euros. Y muchas empresas sí están dispuestas a pagarlos.

En el caso de los ayuntamientos que se han lanzado a la realización de pruebas, un ejemploe s el la localidad de Chiva, que ya ha realizado más de cien pruebas a los funcionarios o empleados municipales. El Ayuntamiento compró con dinero de las arcas municipales los test serológicos y los resultados han determinado 15 positivos. De nuevo, la inmensa mayoría asintomáticos, es decir, personas que ni sospechan que estan contagiadas y por lo tanto hacen vida normal con el reisgo evidente de extender el contagio.

Hay muchos más municipio que pretenden realizar test, aunque la casuística es muy variada. Los hay que anuncian que los harán solo a sus trabajadores con síntomas o en cuarentena y quien los va a realizar al personal municipal que presta servicios esenciales o que tiene que circular por el municipio, casos de los policías locales y o los empleados de las brigadas municipales.