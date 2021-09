Sanidad pone normas para las fiestas de Moros y Cristianos

La mascarilla será obligatoria, incluso al aire libre, en los actos de las Fiestas de Moros y Cristianos, en las que se tratará de reducir al máximo la presencia de público, se asegurarán las normas de distanciamiento social y todas las actividades contarán con una inscripción previa de asistentes.



Estas son algunas de las normas y recomendaciones sanitarias elaboradas por Salud Pública que, con motivo de la pandemia del coronavirus, deberán cumplirse para la celebración de estos festejos en la Comunitat Valenciana.



El Plan Sanitario para las celebraciones populares pretende generar un nuevo modelo festivo sanitariamente responsable, contar con un movimiento asociativo comprometido con la realidad sanitaria, el desarrollo de las actividades al aire libre siempre que sea posible y el uso de mascarilla en todas ellas, según fuentes de la Conselleria de Sanidad.



A nivel general, establece que no se pueden celebrar verbenas, discomóviles o karaokes, tampoco se permite el baile ni en interiores ni exteriores, se adelantarán los horarios de celebración de los distintos actos para evitar aglomeraciones y se suspenderá todo tipo de cabalgatas.



En eventos al aire libre, el consumo de alimentos y bebidas se hará exclusivamente en la zona de restauración que se habilite en su caso, el consumo en barra estará prohibido y deberán abstenerse de asistir las personas con síntomas compatibles con covid-19.



En las fiestas de Moros y Cristianos, cada organización contará con la figura del coordinador/a COVID, que conoce la normativa sanitaria vigente y dispone de criterios para aplicarla en el desarrollo de las distintas actividades, y en su ausencia deberá quedar encargada otra persona.



El uso de las zonas de actividad se restringirá a las y los festeros y se reducirán las visitas en la medida de lo posible, se aconseja que las actividades se hagan al aire libre en espacios delimitados y, en caso de usar carpas, que sea sin laterales, y todas las actividades organizadas contarán con inscripción previa de asistentes.



Las comidas, almuerzos y cenas se desarrollarán preferentemente al aire libre y se asumirá la normativa específica de hostelería en cuanto aforo y horarios y no se podrá usar la barra para consumir.



Con respecto a las entradas, dianas, actos de arcabucería, ofrenda y otros desfiles, se asegurarán las normas de distanciamiento social y uso de mascarilla, aunque sea en el exterior.



La organización será en batallón y no se romperán las filas, que deberán cumplir la norma de 1,5 metros entre participantes, siendo cada fila de 4 o 5 componentes adultos si el ancho de la calle lo permite.



Se tratará de reducir al máximo la presencia de público, facilitando una amplia cobertura televisiva o limitando la participación a las y los festeros que formen parte del desfile y porten indumentaria festera, y los músicos se situarán al menos a dos metros de los festeros participante.



En relación con las Embajadas, se realizarán estableciendo butacas o asientos preasignados y se recomienda hacerlo al aire libre o en espacios donde esté asegurada una ventilación suficiente y garantizando la distancia de seguridad.



Los actos culturales como conciertos, teatro o actuaciones musicales se harán estableciendo butacas o asientos preasignados y con una distancia interpersonal de 1,5 metros si no hay asientos fijos, excepto los convivientes.



En actos pirotécnicos, la mascarilla deberá usarse en todo momento, aunque sea al aire libre, y el aforo del espacio público donde se desarrollen se calculará dividiendo la superficie útil por 2,25 metros cuadrados.



Respecto a la comida ambulante, se podrá cocinar cumpliendo las medidas higiénicas y de seguridad alimentaria siempre que se disponga de permiso de ocupación por parte del ayuntamiento y se deberán implantar medidas para mantener las distancias en las colas.