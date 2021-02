Sanidad y hostelería se reúnen hoy para "fumar la pipa de la paz" y planificar juntos la desescalada

Primera toma de contacto entre la Conselleria de Sanidad y el sector de la hostelería y el ocio en la que -entre otras cosas- se va a crear una mesa de trabajo para "analizar y planificar" las medidas que recogerá el próximo plan de desescalada de las restricciones por la pandemia de la Covid-19 en la Comunitat Valenciana, que presumiblemente debe arrancar el próximo 1 de marzo.

Tras la petición que realizamos la pasada semana, @conhostur participa mañana en la mesa de trabajo convocada por la Generalitat para abordar la desescalada de forma conjunta, contando con la participación de las organizaciones representativas del sector⬇️https://t.co/vNupvJA2rH — FEHV (@fehvhosteleria) February 15, 2021

La cita esta tarde a primera hora. Y en las horas prévias, la Conselleria de Sanidad ha reconocido en un comunicado oficial que estamos ante "uno de los sectores económicos que más están padeciendo los efectos de la pandemia", pero también defiende que el cierre de la restauración y la hostelería está "avalado científicamente" y que las restricciones adoptadas en la Comunitat para detener el avance de la pandemia de coronavirus "no se han tomado al azar" ni son "caprichosas".

.@anabarcelochico ha explicat que el tancament de la restauració està avalat per informes científics que proven que el que ocorre als bars i restaurants és que interactuem i ens relaxem.



�� En directe ▶ https://t.co/IURKIzQTm3pic.twitter.com/QOqNQWhk8x — À Punt NTC (@apuntnoticies) February 15, 2021

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, la consellera Ana Barceló Barceló ya ha avanzado que el sector "no va a abrir al 100%, sino con mucha cautela". "Esto todavía no se ha acabado, necesitamos ir con mucha cautela", ha apostillado.

La idea es escuchar al sector para tomar una decisión conjunta y planificar "muy bien" la desescalada "para que no tengamos una nueva subida de casos o más contagios de lo deseable".

En este sentido, Barceló ha "agradecido" a los hosteleros de Castellón que han decidido desconvocar la apertura de sus locales que habían anunciado para este martes a pesar del cierre de establecimientos decretado en toda la Comunitat. El colectivo se ha inclinado por "optar por la vía judicial y de diálogo con el fin de no crear ningún desorden público ni perjuicio a sus asociados".

Recordar que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este pasado viernes la prórroga de las restricciones a causa de la pandemia de coronavirus hasta el próximo 1 de marzo, entre las que se encuentra el cierre total de la hostelería.

El presidente Puig también ha garantizado en los últimos dias que las restricciones durarán solo el tiempo que sea necesario y "ni un día más", porque es "un gran sacrificio que afecta a nuestra vida cotidiana, a los derechos y generan situaciones injustas" que se intenta compensar con el plan 'Resistir'.