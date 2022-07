Sanidad avanza que en próximos días la Comunidad Valenciana alcanzará el pico de contagios de covid

El conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, ha insistido en la importancia de ser "prudentes" y mantener las medidas de protección frente al coronavirus tras asegurar que en los próximos días se espera alcanzar el "pico de contagios" de la covid-19 de esta ola y que la curva de casos comience a aplanarse a continuación.

Mínguez ha comparecido este viernes en la comisión de Sanidad de Les Corts para informar sobre la evolución de la pandemia de la covid-19 en la Comunitat Valenciana y de las medidas adoptadas para evitar la saturación hospitalaria ante el aumento de contagios.

Durante su intervención ha destacado que ya se han puesto 10.000 vacunas frente a la covid en los puntos sin cita instalados hace solo dos semanas y ha anunciado una prórroga automática hasta septiembre del periodo de validez de 1,3 millones de tratamientos crónicos vigentes, que evitará el desplazamiento de pacientes a las consultas.

"La sanidad valenciana está preparada para atender las necesidades de esta ola de contagios", ha subrayado Mínguez, quien ha precisado que pese al incremento de casos en toda España, solo tres autonomías tienen menos incidencia que la Comunitat, y ha advertido de que en la última semana dos linajes de la variante Ómicron suponen el 50% de los casos en la Comunitat y se espera que "en breve" superen el 80% debido a la movilidad estival.

??? "Hay que insistir: quien no se haya vacunado aún, que se vacune. Y quiero recordar que los no vacunados tienen 10 veces más riesgo de acabar en una UCI que los no vacunados. Además, el riesgo de fallecimiento por covid entre los no vacunados es 6 veces mayor que en vacunados" pic.twitter.com/t4alTwPv4M