Rosario la mujer que vivia en un trastero: "he vivido una pesadilla"

Han pasado 365 dias y Rosario está encantada con su nueva vida y su nueva casa. La vivienda, de alquiler social es de "de unos 60 metros, cerca del barrio del Cabanyal, al lado de la Avenida de los Naranjos. Un piso muy recogidito con un precio muy bien. Tan solo voy a pagar 60€, y con la pension de ella y la de su hijo se apañan para salir adelante.

Rosario recuerda hoy cómo era su suituación hace ahora un año y asegura que le parece haber vivido una pesadilla, por eso, dedica ahora parte de su tiempo a ayudar a los demás y que no se sientan solos como se sintió ella. "Se han portado enormemente bien conmigo, estoy muy agradecida y por ello quiero ayudar a aquellos que esten pasando por lo mismo que yo"

Hace un año, Rosario contaba emocionada en Mediodía COPE MÁS Valencia como habia vivido la firma del contrato y la entrega de llaves de su nuevo hogar. "Estoy muy contenta, ya me estaba poniendo muy nerviosa porque me quedaba sólo una semana de estancia en hotel y me veía otra vez en la calle." Recordamos que La Coordinadora Solidaria de Estibadores del Puerto y la empresa de frutas SanLucar se ofrecieron a ayudarles y le costeaban durante dos semanas alojamiento en un hotel de Valencia.

Rosario, un año después, "he vivido una pesadilla"

"El proceso de asignación de una vivienda de protección oficial ha sido rapidísimo gracias en gran parte a los medios de comunicación que me habéis apoyado muchísimo", nos decía con una sonrisa en su voz.