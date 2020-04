Ribó sigue sin descartar que haya Fallas en julio

Una vez se han hechos públicos los plazos y fases del programa de desconfinamiento del Gobierno Central, lo siguiente que quiere hacer el Ayuntamiento de Valencia es recabar la opinión de los representantes falleros para conocer su opinión.

La idea que se ha puesto sobre la mesa es celebrar unas fiestas limitadas, muy acotadas, y sin aglomeraciones ni actos multitudinarios. De hecho, lo que es seguro es que de celebrarse, esas fallas en pleno verano estarían condicionadas por las disposiciones de las autoridades sanitarias, por la evolución del programa de desconfinamiento y por el necesario consenso con todos los actores y colectivos que intervienen en la fiesta.

El propio Joan Ribó insiste en que no quiere precipitarse y recuerda que faltan 46 días para tener que tomar la decisión definitiva. Lo dice porque desde el principió Ribó defendió que no hace falta decidirlo hasta mediados de junio.

Cabe recordar que la celebración de las Fallas es la única duda que parece albergar el alcalde. Porque para el resto de actos en la calle el Ayuntamiento les está denegando las autorizaciones. No hace mucho, el diario Las Provincias informaba que el Consistorio no había autorizado ni la feria del libro ni un festival de danza, los dos en otoño, por el decreto del Gobierno. Las dos peticiones fueron rechazadas con el argumento del decreto del Gobierno del estado de alarma. La primera se refiere a la celebración del 26 de octubre al 4 de noviembre de la octava edición de la Feria del Libro en valenciano, que en los últimos ejercicios se había instalado en la explanada central de la plaza del Ayuntamiento. La segunda es una petición de ocupación temporal de la calle por parte del festival de danza Circuit Bucles, que había solicitado la autorización para el 7 de noviembre.

Eso si, según informa el diario, los documentos que deniegan las autorizaciaciones dejan abierta una puerta con una disposición que añade que «una vez se alce el estado de alarma decretado por el Gobierno y se alcen todas las restricciones en materia sanitaria por la autoridad competente, pueda volverse a realizar una nueva solicitud».

Lo que es seguro es que la tendencia en el resto de España es de suspender todo tipo de festejos durante los póximos meses. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid que ha suspendido las fiestas de los 21 distritos de la capital de mayo a octubre, los famosos Sanfermines previstos para la primera semana de julio o incluso la tomatina de Buñol cuya celebración es el últomo miércoles de agosto.