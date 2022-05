El PP recrimina al conseller Marzá que encabece manifestaciones independentistas

La Vicesecretaría de Territorio, Comunitat y Cultura del PPCV, María José Ferrer San Segundo, ha calificado de “vergonzoso y humillante” que el máximo responsable de la educación en la Comunitat Valenciana, Vicent Marzà, encabezara este sábado la manifestación del 25 d’Abril en Castellón defendiendo los Països catalans.

Ferrer San Segundo ha explicado que “el conseller de Educación, Vicent Marzà participó ayer junto a Quim Torra en una manifestación catalanista por las calles del centro de Castellón. Marzà no puede seguir ni un minuto más al frente de la Conselleria de Educación. Puig es cómplice, no puede mirar hacia otro lado porque no es de recibo que el encargado de gestionar la educación y la cultura valenciana se sitúe detrás de una pancarta de “Som País Valenciá, ara i sempre”, con banderas esteladas, alentando una entelequia inconstitucional contraria a la ley”.

Para Ferrer San Segundo “es lamentable que independentistas catalanes con Quim Torra a la cabeza traigan sus separatistas y segregadoras ideas retrógradas a nuestra tierra. Pero más lamentable es que desde el gobierno valenciano se les aliente, apoye y financie”.

Reivindicar la nostra cultura pels carrers de Castelló recordant la trobada de fa 40 anys on Fuster va pronunciar un dels seus discursos més recordats.



Això férem ahir, i ho vam fer com sabem la gent que ens estimem aquesta terra: amb la cultura popular i l'alegria per banderes. pic.twitter.com/0H1CADBMRQ — Vicent Marzà ?? (@VicentMarza) May 8, 2022

La portavoz popular ha indicado que “somos Comunitat Valenciana, nada de paisos, con nuestras señas, autonomía e idiosincrasia valencianas. Desde el PP siempre vamos a defender nuestra tierra y a contrarrestar esos intentos expansionistas cada vez más explícitos del catalanismo a la Comunitat que viene llevándose a cabo en los últimos años a través de entidades y plataformas alineadas con el ‘procés’ independentista, financiadas por el tripartito de izquierdas con recursos de los valencianos. No vamos a callar ante la evidente aceleración de la ofensiva que busca la ‘hegemonía social’ procatalanista en la Comunitat promovida por Marzà y Compromís. Marzà debe irse porque no queremos un fundamentalista del independentismo catalanista como responsable de la educación. Por lealtad a la Comunitat Valencia, o dimite Marzà o el president Puig ha de cesarlo de inmediato”.

Pedimos explicaciones! Hoy Marzà ha participado junto a Quim Torra en una manifestación catalanista. El Conseller no puede seguir ni un minuto más al frente de la Conselleria de Educación. #MarzàDimisiónpic.twitter.com/V4N4r2dkU2 — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) May 7, 2022

