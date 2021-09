La reclamación de una nueva financiación es la única propuesta de la oposición apoyada por el "botánic"

El segundo Debate sobre el estado de la Comunitat de la actual legislatura ha finalizado este miércoles en Les Corts Valencianes con un acuerdo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, para instar al Gobierno a aprobar este año el nuevo modelo de financiación para que entre en vigor en 2022.



Así lo recogía una propuesta del PP, que ha contado con el apoyo de los grupos del Botànic y de Ciudadanos, en la que también se plantea que de no aprobarse esta reforma en 2021, el Gobierno transfiera a la Comunitat un fondo de nivelación de, como mínimo, 1.336 millones, no retornable, hasta que se produzca la aprobación.



La propuesta pide, además, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se reúna en octubre; que el conseller de Hacienda dé cuenta de los acuerdos de este órgano a Les Corts, y que la financiación tenga en cuenta la población ajustada y contemple la deuda histórica de la Comunitat.



Es la única iniciativa de la oposición que ha salido adelante.



FISCALIDAD



El pleno ha aprobado otra propuesta del Botànic que apuesta por la consolidación de "un sistema fiscal propio progresivo y justo, donde los que más tienen más aporten, que permita sostener el estado de bienestar", mientras que se han rechazado las iniciativas de PP y Ciudadanos que planteaban una bajada generalizada de impuestos.



El PP ha acusado al Botànic de haber subido los impuestos un 40% desde que gobierna, mientras que el PSPV ha lamentado que los populares opten por "defender a élites económicas del país", ya que según ha explicado su propuesta fiscal, que es "lo único nuevo" que plantean, va dirigida a "beneficiar a los ricos".



Ciudadanos ha acusado al Consell de sumir a los valencianos en un "infierno fiscal" y de rechazar medidas "sensatas" de bajadas de impuestos, mientras que los socialistas han defendido que las propuestas de la derecha suponen "un infierno social".



TASA TURÍSTICA



El Botànic ha rechazado las propuestas del PP y de Ciudadanos que pedían rechazar de forma expresa, por considerar que sería "la puntilla" al sector, una tasa turística, medida que defienden Compromís y Unides Podem y que el PSPV estaría dispuesto a apoyar si fuera municipal y no autonómica.



La síndica del PP, María José Catalá, ha criticado que a ciudades como València se les suba la carga impositiva mientras se "dinamita" que vuelva la Copa América, mientras que Ruth Merino, de Ciudadanos, se ha opuesto a "cualquier subida de impuestos en cualquier escala de la Administración".



El síndic socialista, Manolo Mata, ha indicado que lleva tres años esperando a que sus socios de gobierno concreten una medida que no se puede "improvisar" y que es necesario hablar "en serio", analizar con el sector y "sondear" a los Ayuntamientos.



El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha indicado que "sería bueno" para el sector turístico y para los valencianos que se aplicara esta tasa y están dispuestos a negociarla hasta diciembre e incluso explorar que sea municipal, y desde Unides Podem, Estefanía Blanes ha defendido que hay que dialogar los detalles de la medida.



AMPLIACIÓN DEL PUERTO



Tampoco han prosperado las peticiones del PP y Cs de que se impulsaran las obras de la ampliación norte del Puerto de València, sobre lo que el popular Miguel Barrachina ha afirmado que al Botànic "le dan igual" los 15.000 empleos en la construcción de esta obra y los 5.500 empleos que tiene el puerto.



La diputada de Ciudadanos Mamen Peris ha afirmado que Compromís y Podem quieren un puerto "pequeño, secundario", y desean que los valencianos vuelvan "a la etapa de los fenicios y que los intereses económicos se vuelvan a Cataluña", al tiempo que ha lamentado su "ecologismo de boquilla".



Asimismo, se han rechazado las peticiones de la oposición de derogar la ley de plurilingüismo, crear una comisión mixta Consell-Corts sobre la gestión de los fondos europeos o eliminar las Consellerias de Vivienda o de Transparencia, y se ha aprobado culminar el retorno a la gestión pública del servicio de las ITV o seguir impulsando la jornada de 32 horas semanales.



Durante el debate, el PP ha insistido en criticar el "silencio atronador" del Botànic sobre la "vergonzosa actuación" de la Conselleria de Mónica Oltra en el caso de los abusos a una menor tutelada, a lo que Mónica Álvaro (Compromís) ha replicado que "tanto miedo" tienen a Oltra que no la atacan por sus políticas, sino "por algo que no es ni personal", lo que ha tachado de "fango y barro".