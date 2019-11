Puig: “el único patrimonio que tengo es la honradez”

El jefe del Consell, Ximo Puig ha estado en la Tarde de Cope Valencia y conversó con el jefe de informativos Vicente Ordaz sobre todas las cuestiones de actualidad, también por el que quizás sea su momento más complicado por la investigación de su hermano por supuestas irregularidades en la concesión de ayudas de la Generalitat al fomento del valenciano.

Puig asegura que tiene la moral alta “soy optimista, veo con perspectiva todas las cuestiones. En concreto, tengo plena confianza en la justicia y en los funcionarios de la Generalitat. Hay un uso político en algunos aspectos bastarda, pero desgraciadamente la política camina por esos itinerario que generan desafección”

Para el jefe del Consell, “el problema de esa pequeña empresa en la que trabaja mi hermano es que tiene una relación familiar conmigo. Si esa empresa no ha cumplido alguno de los requisitos deberá actuar en consecuencia porque aquí no hay ningún privilegio para nadie pero tampoco debe haber ninguna para nadie pero tampoco una persecución contra nadie”.

“El PP está en un camino a la desesperada, - ha proseguido- y la dirección popular aquí en la Comunitat han querido encontrar en el ataque personal, su salida y su coraza protectora para que no los despidan antes de tiempo y lo que debe hacer es autocrítico porque ha dejado de ser el primer partido de esta Comunitat porque le han abandonado tantos ciudadanos y manchar a todos no es el camino correcto”.

“Haré y haré seguro muchas cosas incorrectas o que a mucha gente le parezcan inadecuadas pero lo único que tengo como patrimonio es la honradez”, ha concluido.

Además, Puig ha respondido a la líder Popular, Isabel Bonig que aseguraba en este mismo espacio de COPE Valencia que no se trata de una persecución política y recordaba que el mismo Ximo Puig firmaba la denuncia por la causa de los trajes contra el ex presidente Francisco Camps que aseguraba que no es una persecución política, para lo que citaba la denuncia del PSPV contra el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps en la causa de los trajes. Puig ha asegurado que son cuestiones diferentes alegando que Camps era presidente de la Generalitat y en este caso no es así”.

10N RESPETAR LO QUE VOTEN LOS CIUDADANOS

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV también analizó la situación política ante la próxima cita electoral, en la que ha defendido que a partir del 10N "hay que ver lo que han votado los españoles y hay que hacerles caso. Acuerdo con pose y ciudadanos y yo no digo que fuera la mejor soluciones, pero estaba encima de la mesa y que ciudadanos rechazo. Hay que ver al margen de lo que piense cada uno, sino hacer caso de lo que digan los ciudadanos".

"Tiene que haber grandes acuerdos de Estado ante la situación de la guerra comercial, el Brexit, todas las incertidumbres que afectan a la economía, hay grandes retos que tienen que acordarse para ir mas allá de una legislatura".