Ximo Puig pide descentralizar el Estado pero no predica con el ejemplo

«Hay que preguntarse porqué esta todo en Madrid cuando España es diversa y plural» Son las palabras más comentadas del presidente valenciano, Ximo Puig, tras asistir al desfile y reto de acos conmeorativos del 12 de octubre.

Desde el pasado mes de julio Puig ha redoblado esfuerzos en un discurso según el cual Madrid es una suerte de aspiradora de recursos al concentrar todas las instituciones. Una tesis asumida por Pedro Sánchez y que formará parte del debate que el PSOE tenga en un Congreso Federal del próximo sábado, precisamente en Valencia

Uno de los principales argumentos del presidente valenciano es que sacar las instituciones de la capital ayudaría a la "cohesión de España" frente a indepentistas y centralistas.

"¿Por qué no puede estar el Instituto Oceanográfico en otro lugar que tenga mar¿ o ¿por qué las sedes de las empresas públicas no estén en los lugares donde se producen, como Navantia, o ¿por qué Puertos de España o el Tribunal Constitucional tienen que estar en Madrid?", se preguntó el jefe del Consell. "En todos los países compuestos está diversificado y eso nos ayudaría también a que el efecto capitalidad no fuera tan nocivo para el resto de España y eso produciría también una mayor convergencia de rentas"

Celebremos la España real. Con diversidad. El país es plural y ha de verse reflejado en sí mismo.



La descentralización de las instituciones del Estado es un buen comienzo. pic.twitter.com/qfRiOtWygN — Ximo Puig (@ximopuig) October 12, 2021





Anteriormente, el pasado sábado, durante la fiesta autónomica del 9 d'Octubre -el pasado sábado- también reivindicó una «segunda transición territorial».

Pues bien, el diario ABC-CV se ha ido a buscar los datos oficiales que demuestran que a Puig solo le molesta el centralismo cuando es el de Madrid, porque donde tiene competencias, en la Comunitat Valenciana, no practica con el ejemplo.

Y es que si nos centramos exclusivamnete en la estructura administrativa, el peso del Cap i Casal y de su provincia supera la mitad del total e incluso últimamente, con PUig ya de presidente, ha ganado competencias a Alicante y Castellón.

Según datos oficiales del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de los 162.073 funcionarios autonómicos en la Comunidad Valenciana, el 52,7% se encuentran en la provincia de Valencia, exactamente 85.429, frente a los 55.744 (34,3%) en Alicante y los 20.900 (12,8%) en Castellón.

Y sin embargo, el gobierno que lidera Puig desde 2015 solo ha abierto instituciones en las otras dos provincias en dos ocasiones: la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital en Alicante, y más recientemente, el Consejo Audiovisual en Castellón, todavía en fase de implantación.

Mucho se ha ahablado, es una vieja promesa del PSOE pero también del PP de crear una Conselleria de Turismo y ubicar su sede en Benidorm, la capital turística de la Costa Blanca y el principal destino de la Comunidad. De momento, ese viejo proyecto sigue a la espera.

Hay otras dos instituciones descentralizadas, pero vienen de tiempos anteriores a la llegada de Puig al gobierno: el Síndic de Greuges o Defensor del Pueblo autonómico, institución fundada en 1988, con sede en Alicante, y el CES, Comité Económico y Social de la CV, con sede en Castellón. Ninguna de las dos son vinculantes para la gestión del ejecutivo.

Y en el colmo de los colmos, recuerda ABC la última re-centralización de Puig con la gestión del CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias), que a pesar de múltiples protestas en la calle del personal sanitario y médico de Alicante y Castellón, vuelve ahora a centralizarse en la ciudad de Valencia, conj los retrasos que ellos va a suponer por el desconocimiento de las circunstancias geográficas.