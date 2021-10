Puig insiste en que el 9 d'Octubre decaerán la mayoría de restricciones

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha insistido en que el objetivo Consell es que, a partir del 9 de octubre, "en la medida de lo posible", caigan el mayor número de restricciones porque "el horizonte es una aceleración de la normalización".



Puig ha hecho estas declaraciones tras acudir a la entrega de Premios "Turisme Comunitat Valenciana 2020" y, al ser preguntado por la próxima mesa interdepartamental que analizará estas restricciones, ha indicado que aún no puede avanzar cuándo se celebrará.



Preguntado por la retiradas total de las mascarillas, ha señalado que su uso atiende a una decisión del Consejo Interterritorial y afirma que no le "parece razonable" que haya comunidades autónomas con mascarillas y otras sin ellas.



Al respecto, ha dicho: "tenemos que dar seguridad a la ciudadanía y una orientación razonable, que es lo que ha hecho la gestión de la Comunitat Valenciana. Otras gestiones han decidido ir por su cuenta, y adoptar unas 'no medidas' tiene consecuencias".



En relación a las restricciones, ha señalado que "lo estamos analizando, el objetivo era que el 9 de octubre se superara una frontera de restricciones y se acelerara la normalización y ese va a ser el objetivo".



"Lo que queremos es que a partir del 9 de octubre, en la medida de lo posible, caigan el mayor número de restricciones, sobre todo teniendo en cuenta (la buena evolución de) nuestros datos epidemiológicos, que estamos en riesgo bajo y que siempre van a ser quienes orientarán las decisiones", ha insistido.



El horizonte, ha dicho, es de "acelerar la normalización y llegar a esa normalización mejorada aprendiendo de los errores y también de las lecciones de la pandemia".

?? Gran pas endavant per a una obertura segura #COVID19



???? Comerç i cultura

?? Oci nocturn

?? Hostaleria i restauració

??‍?? Gimnasos i piscines

??‍?? Banquets i congressos

? Esdeveniments esportius



?? A partir del 28 de setembre i fins al 8 d'octubre pic.twitter.com/vNoQeqh73s — Generalitat (@generalitat) September 27, 2021