Puig confirma que se estudia que la mascarilla no sea obligatoria en los patios de los colegios valencianos

La Generalitat Valenciana está estudiando la adaptación del protocolo de medidas de seguridad antiCovid en los centros educativos para eliminar en breve la obligación de llevar mascarilla en los espacios abiertos de estos recintos.

Este fin de semana, el conseller de Educación, Vicent Marzà, aseguraba que "en los próximos días se actualizará el protocolo, puesto que los técnicos han visto que las condiciones están siendo muy favorables". Por lo tanto, "se adecuará el protocolo que llegará a los centros educativos para flexibilizar, por ejemplo, el uso de la mascarilla en espacios abiertos", precisaba el titular de Educación del Consell, que apuntaba que, de momento, no habrá cambios en el interior de las aulas.

Fuentes de la administración educativa han confirmado a Europa Press que, "con el nuevo contexto, los técnicos de Sanidad han visto con buenos ojos la posibilidad de adaptar algunos aspectos del protocolo en los centros, entre los que se encuentra la posibilidad de que el uso de mascarillas en los espacios abiertos de los centros no sea obligatoria".

Cabe recordar que los departamentos de Educación y Sanidad del gobierno valenciano tienen el protocolo de medidas de seguridad e higiene en los centros educativos, que "se va adaptando a cada nuevo contexto pandémico, siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias".

Teniendo en cuenta los datos de evolución de la pandemia en el territorio valenciano, se está trabajando en la flexibilización de las medidas y "los detalles estarán explicitados cuando esté actualizado este protocolo durante esta semana", avanzan las mismas fuentes.

Sobre este asunto se ha pronunciado este lunes el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha señalado se está estudiando ese protocolo -"es una cuestión que se está trabajando desde la Conselleria de Sanidad en contacto la de Educación", ha dicho- y ha enfatizado que, "siempre garantizando la seguridad, se avanzará".

El jefe del Consell ha realizado una llamada a la "prudencia" y ha aludido al hecho de que este fin de semana se han contabilizado unos 500 nuevos contagios. "El virus -ha resaltado- continúa estando aquí, hemos de mantener la prudencia. He visto muchos espacios festivos en los que parece que la pandemia no exista, pero existe", ha hecho notar en declaraciones a los medios durante la presentación de la primera fase de ampliación del Hospital Clínico de València.

10% SIN VACUNAR

En esta línea, Puig ha aseverado que, "aunque tengamos el gran escudo de la vacunación, hay un 10% de personas que todavía no están vacunadas, y hay personas que tienen mucho riesgo".

Por este motivo, ha insistido en pedir a ese 10% de la población que se vacune, ya que "la mayoría de muertes de las últimas semanas" se han dado en personas no inmunizadas. "Es por ellos, por sus familias y por el conjunto de la sociedad. Es un ejercicio de solidaridad básico", ha considerado.

El 'president' incide en que la Covid, pese a la mejoría en los datos de incidencia acumulada, contagiados y hospitalizados, "no se puede dar por superada". "No se puede dar por superada la pandemia, hemos superado la peor fase de la pandemia, por eso estamos en esa normalidad mejorada, que quiere decir que tenemos que atender las lecciones de la covid en todos los aspectos". Y ha rematado: "La pandemia no está definitivamente superada, por eso el factor de seguridad es clave".