Puig afirma que está "absolutamente tranquilo" sobre las ayudas públicas a su hermano

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves en la sesión de control de Les Corts que en el Consell están "absolutamente tranquilos" sobre la investigación judicial referida a ayudas públicas a empresas de su hermano.

"Al final la justicia dictaminará y si hay cosas que se han hecho mal tendrán que adoptarse las medidas pertinentes por parte de quien corresponda", ha destacado Puig, quien ha asegurado que la "obsesión" de las Consellerias es trabajar por mejorar la vida de la gente.

La síndica del PP, María José Catalá, le ha pedido que la Abogacía de la Generalitat se persone en este caso "para recuperar el dinero público defraudado"; ha considerado que "si no tiene nada que esconder" lo hará, y ha opinado que "su incoherencia es su talón de Aquiles".

"Lo de su hermano no pinta bien. Su Consell le ha dado más de 600.000 euros de dinero público y hasta la fiscalía anticorrupción habla de facturas falsas, facturas cruzadas y pagos ficticios", ha afirmado Catalá, quien ha considerado que dentro del Consell el PSPV y Compromís se "tapan mutuamente las vergüenzas".

"¿Para usted es ético que la empresa de su hermano haya estafado presuntamente a tres gobiernos autonómicos, entre ellos el suyo?", ha planteado Catalá, quien también ha preguntado "dónde está la decencia y la ética aquí".

Puig le ha respondido que si lo más importante que pasa en la Comunitat para el PP es si la Abogacía de la Generalitat se tiene que personar contra una empresa determinada es que "no les importa" la situación de los valencianos, y ha destacado que los populares han perdido ya seis actuaciones judiciales.

Posteriormente, en los pasillos de Les Corts, Catalá ha anunciado que pedirán la comparecencia del director de la Abogacía de la Generalitat para que explique "por orden de quién" no se ha personado la Generalitat en esta causa, pues no hacerlo es "una evidente dejación de funciones que puede resultar hasta bastante interesada".

También en los pasillos, el síndic socialista, Manolo Mata, ha indicado que Catalá "es muy mala persona" y "es feliz en el barro", ya que el hermano de Puig tiene "el 5 %" en esas empresas investigadas y la Generalitat es "ajena totalmente" a esta caso, en la que no se la investiga.

Mata ha indicado que los socialistas no han hablado de que no les parece "lógico" que Catalá "contrate a su hermana como asesora en el Ayuntamiento de València y se lleve en una legislatura 300.000 euros"; ha defendido que no hay ningún caso de corrupción en el Consell, y ha alertado de que "estirar esta cuerda" es "dar alas a la extrema derecha".

En la sesión de control la diputada del PP Eva Ortiz si Puig ha preguntado a Puig si puede afirmar que "no habrá ningún familiar más" implicado en esta "trama", ante lo que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, le ha reprochado que se centre en una empresa de un pueblo pequeño y ha dicho que el Botànic trata a todas las empresas por igual, frente al "clientelismo" del PP.