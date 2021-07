Ya puedes notificar a Sanidad tus vacaciones para que te adapte la vacuna Covid-19

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Públicaya ha remitido a los valencianos entre 18 y 39 años el sms informando de que ya está en marcha la Agenda Vacacional.

Se trata de una herramienta online para que los ciudadanos de la Comunitat Valenciana puedan adaptar la vacunación frente al coronavirus en función de sus vacaciones estivales.









En este sentido, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha señalado que "la finalidad es facilitar a los ciudadanos y las ciudadanas que puedan disfrutar de su período de vacaciones, y vacunarlos cuando estén disponibles".

Por ello, en la página web consultar aquí las personas entre 18 y 39 años que está esperando la cita para su primera dosis puede acceder a un formulario en el que pueden indicar en una agenda de vacunación las semanas que van a permanecer fuera y que, por lo tanto, no van a poder acudir a vacunarse.

De esta manera, se aplazará la citación para cuando esté disponible, respetando el orden de vacunación que se está llevando a cabo en la Comunitat Valenciana, que es por grupos etarios.

Una medida que tiene como olbjetivo poder "planificar de forma eficiente el proceso de vacunación durante este verano, y mantener así el buen ritmo de inmunización en la Comunitat Valenciana", según explicaba la titular de Sanidad

Hay que señalar que esta medida va dirigida a personas que están pendientes de recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, ya que las personas que están pendientes de recibir la segunda dosis ya tienen una citación previa realizada en el momento que le pusieron la primera vacuna.

Los requisitos para poder indicar las vacaciones y no ser citado durante esas fechas son: tener entre 18 y 39 años de edad (nacidos entre 1982-2003 inclusive), no haber recibido ninguna dosis de la vacuna contra la COVID-19 y no tener ninguna cita prevista de vacunación para la COVID-19.





