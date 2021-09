El PSOE también prepara su "desembarco" en Valencia

El PSOE aprovechará el 40 Congreso Federal de mediados de octubre en València para destacar los logros del Gobierno de coalición y para exhibir unidad en el partido, con el liderazgo de Pedro Sánchez consolidado y la presencia de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.



Será un Congreso previsiblemente tranquilo, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido proclamado recientemente secretario general del PSOE de nuevo pero sin necesidad de votación, debido a la ausencia de rivales en el proceso de primarias.



Una situación muy diferente a la del 39 Congreso Federal del PSOE, en 2017, que supuso la vuelta de Pedro Sánchez tras su abrupta salida del partido al ganar en las primarias a sus dos contrincantes: Susana Díaz y Patxi López.



En ese momento el PSOE vivía una fuerte crisis interna fruto de la división que supuso la negativa de Sánchez y de otros diputados socialistas a apoyar la investidura de Mariano Rajoy (PP) como presidente del Gobierno frente a la mayoría del grupo parlamentario, que optó por la abstención.



Revalidado por la militancia en las primarias tras su dimisión, Sánchez se puso a los mandos de un partido roto en el que no integró a ningún crítico salvo al exlehendakari Patxi López, que pasó a formar parte de una Ejecutiva mucho mayor, al pasar de 38 a 49 miembros.



En esta ocasión, en cambio, Sánchez afronta un Congreso Federal con las aguas del partido ya calmadas, con un liderazgo consolidado y sin grandes sorpresas salvo la composición de la nueva Ejecutiva, que será menor que la actual y donde habrá caras nuevas.



Estos dias se ultiman los detalles del 40 Congreso Federal del PSOE los días 15, 16 y 17 de octubre en Feria Valencia, que ofrecerá una imagen de unidad en el partido tras años convulsos. Una unidad reforzada con la presencia de los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, así como del ex secretario general del partido y exvicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia. Los tres intervendrán en el Congreso.



Es especialmente relevante la asistencia de González, crítico con decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez como los indultos a los líderes independentistas del procés, y que no acudió al anterior Congreso tras apoyar a Susana Díaz en las primarias, aunque justificó su ausencia por un viaje a Colombia.



Sánchez cerrará el 17 el Congreso, con el que el PSOE quiere poner en valor no solo su pasado sino su presente, destacando los logros del Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos, como la campaña de vacunación contra el coronavirus y el inicio de la recuperación.