El PSOE propone que las grandes superficies de Valencia capital cierren a las 20h

La aspirante socialista a la alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, ha propuesto que las grandes superficies comerciales cierren a las 8 de la tarde: "Hay que racionalizar los horarios. España debe andar hacia una europeización de los horarios comerciales. Somos el país de toda Europa que mantiene unos horarios más largos y cierra más tarde".

Fundamentalmnete se alegan dos motivos. El primero, que los trabajadores de esos establecimientos mejoren su conciliación ya que "cualquier persona que trabaje en estas grandes superficies llega a su casa a las once de la noche, cuando sus hijos ya estarán durmiendo". Y en segundo lugar, evitar la competencia desleal con los pequeños comercios que no tienen personal suficiente para alargar su horario hasta las 10 de la noche, "no tienen el músculo financiero para poder cubrir la amplia libertad de horario y supone una desventaja a la hora de poder competir con las grandes superficies para las familias y autónomos que con mucho esfuerzo abren cada día su persiana".

Explica Sandra Gómez que la medida no es tan "rompedora" como parece, ya que un país como Italia, con un estilo de vida parecido, cierra desde hace mucho tiempo a las 20h y la sociedad está perfectamente adaptada. Por otra parte, aquí en España, está más que comprobado que a partir de las 8 y media o las 9 de la noche, las ventas caen en picado y lo de permanecer abierto a hasta las 22h tampoco es tan rentable como parece.

Se trata de una propuesta genérica para animar un debate social ya que las competencias sobre comercio son autonómicas y poco se puede hacer desde un ayuntamiento, aunque ya advierte que cuenta con el apoyo de los sindicatos y de las asociaciones de comerciantes.