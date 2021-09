Provida Valencia pide ayuda urgente porque la pandemia ha disparado la necesidad de productos infantiles

Provida Valencia se encuentra en una situación límite, con cada vez más madres llamando a sus puertas, y sin embargo, sus estanterías bajo mínimos y sin apenas reservas.

Por eso, a través de COPE hace un llamamiento urgente a la solidaridad de particulares, empresas o instituciones.

Cada año ayudan a unas 220 valientes que -con todo en contra- han decidido llevara término su embarazo. Las acogen, las acompañan y les facilitan una ayuda durante un año en forma de leche, pañales, ropita, etc …, pero la pandemia ha disparado la demanda y -como no reciben ni una sola subvención- no dan abasto.

Amalia es la psicóloga voluntaria de ProVida Valencia y explica que se trata de una ayuda material muy necesaria, para unas "valientes" que en cuanto recibieron el cariño suficiente, se alejaron del precipicio al que desde las instituciones públicas les animan a saltar. Y es que cuenta Amalia quer tiene perfectamente contatado que muchas de las chicas y mujeres que acuden a ProVida, lo hacen después de tocar la puerta de institiciones públicas que -lejos de ayudarlas- les señalan el camino del aborto como solución a todos sus problemas. Y ellas tienen claro que esa no es la solución, y por eso siguen buscando hasta que encuentran ProVida.

Provida les da ayuda para alimentación durante un año, enseres de higiene para sus bebés, cunas, carros… Y también reciben asesoramiento jurídico y médico, derivándolas en esos casos a otras entidades específicas dentro de esos ámbitos.

Todas estas ayudas son posibles gracias a donativos puntuales y a los socios que apoyan económicamente a la asociación. En la actualidad, la entidad no cuenta con ninguna subvención.

Y ahora ProVida da un paso más, y además de atender, acoger y aconsejar a esa madre a que no se equivoque, y luego ayudarle materialmente por lo memos el primer año de vida del bebé, ha llegado a un acuerdo con la Universidad católica de Valencia para que esas chicas reciban cursos de formación y orientación laboral para lograr un trabajo y una estabilidad que los aleje de los fantasmas que en su día les dieron a elegir entre la vida y la muerte.

Provida nació en Valencia en 1979, hace ya 40 años. Desde entonces, esta asociación pionera en la defensa de la vida de los niños por nacer ha contribuido a salvar a miles de ellos, principalmente mediante la ayuda material a sus madres.