Propuestas de lugares poco conocidos para descubrir y disfrutar sin salir de la provincia de Valencia

Ya entrados en julio es evidente que quien más y quien menos tiene puesta la mente (y si tiene suerte el cuerpo también) en el merecido descanso, que este año, se quiera o no, va a ser muy distinto.

Los hay que no piensan renunciar a la arena y al sol, pero también son muchos los que si han decidido que sus escapadas de este año van a ser más locales y a lugares -al menos en teoría- menos masificados.

Por eso, en Cope Valencia hemos buceado por internet para ofrecerte una decena de propuestas de lugares poco turísticos pero que merece la pena visitar sin necesidad de moverse de la provincia de Valencia.

Hay un sin fin de alternativas pero a continuación te proponemos algunas de las que ha seleccionado el blog "VIAJANDO CONTIGO ME SIENTO FELIZ" y que califica como "lugares recónditos y poco visitados que los hacen mágicos por su singularidad y soledad".



1. CARTUJA DE PORTA COELI

La Cartuja de Portacoeli es la joya arquitectónica más desconocida del territorio valenciano. No sólo por la imposibilidad de visitarla, sino porque está en un lugar donde acaba el camino y comienza la montaña. En su interior, hay un mundo dentro de otro mundo separados por ocho siglos de silencio. Fue fundada por el dominico fray Andrés de Albalat, obispo de Valencia el 5 de septiembre de 1272 siendo colocada la primera piedra en 1274. Es la primera cartuja construida en el Reino de Valencia y la tercera de la Corona de Aragón.

2. ERMITA DE LA VIRGEN DE LA HUERTA

Se encuentra en el Rincón de Ademuz. Se trata de la construcción más antigua de la localidad, ya que fue construída en en siglo XIV. Se trata de una de las joyas artísticas e históricas de nuestro patrimonio, erigiéndose como un de los edificios crsitianos mejor conservados. La ermita, aunque conserva sus elementos originales más primitivos, es el resultado de diversas intervenciones realizadas a lo largo de los siglos, que modificaron su aspecto interior y exterior. Actualmente preside el templo una talla de la Virgen con el Niño, obra del escultor valenciano José Esteve Edo.



3. ACUEDUCTO DE LA PEÑA CORTADA

Es una construcción romana de finales del siglo I y principios del II se sitúa en el interior de Valencia, en la comarca de los Serranos. Declarado Bien de Interés Cultural, se le considera uno de los cuatro principales acueductos de la Península Ibérica, tras los de Segovia, Tarragona y Mérida. El acueducto fue realizado en su origen con distintos sistemas de conducción de aguas, con origen en el río Túejar. La longitud de los restos hallados del monumento es de más de 28 kilómetros. Cuenta con rutas de senderismo bastante interesantes que pasan a través de angostos pasos y oscuros túneles. Se recomienda ir preparados con calzado apropiado si se decide ir en temporada de lluvias, ya que puede haber alguna parte ligeramente inundada.

wikipedia



4. BAÑOS ÁRABES DE TORRES TORRES

En la localidad limítrofe a la provincia de Castellón, encontramos unos de los pocos baños árabes que quedan en España. El recinto, rehabilitado para el uso y disfrute de los ciudadanos, contiene tres salas denominadas fría, tibia y caliente. Destaca de esta construcción el pavimento de los baños, compuesto por ladrillos colocados en forma de espina de pez. Un monumento poco conocido que recuerda la etapa musulmana de nuestro país.



5. EL CASTILLO DE BUÑOL

Construido durante los siglos XI y XII, es una fortaleza de origen cristiano situado en la parte más alta del centro de la población, donde anteriormente se asentaron los musulmanes. Desde este lugar se controlaba el camino real de Madrid, frontera entre los reinos de Castilla y de Valencia y la Hoya de Buñol.



6. PALACIO DE LOS CONDES DE CERVELLÓ

Este palacio, declarado Centro de Difusión Patrimonial, está situado en la localidad de Anna. Pertenecía a la familia Cervelló, que junto a la familia Borja eran dueños del Condado de Anna durante el siglo XVII. Fue construido sobre los restos del antiguo castillo musulmán, aunque las contínuas reformas a las que han sometido al palacio han hecho que se concentren diversos estilos arquitectónicos. Sus grandes ventanales nos permiten contemplar la vegetación y el majestuoso río de Anna.



7. FARO DE CULLERA

Es uno de los únicos dos que todavía quedan en pie en la provincia. Esta construcción comenzó a iluminar a los navegantes en el año 1858, y todavía sigue en funcionamiento. Aunque no podamos visitar el interior del monumento, se encuentra en un lugar privilegiado donde desde lo alto se puede disfrutar de unas vistas espectaculares del mar mediterráneo y de una zona de acantilados con una micro reserva natural.



8. NORIA DE CASAS DEL RÍO

Casas del Río es una aldea situada al sur del término municipal de Requena, junto al río Cabriel y lindando con el término de Cofrentes. Sin lugar a dudas, lo más destacado de esta pedanía es la noria. Construida originariamente en el siglo XVIII, tiene una capacidad de extracción de 1.500 litros por minuto, dependiendo del caudal que lleve el Cabriel. Se trata de la única noria funcional que se puede ver en toda la Comunidad Valenciana. Además cuenta con una zona habilitada para bañarse en el rio y pasar el dia, pudiendo disfrutar de las vistas de la noria.

wikipedia



9. IGLESIA DE LA SANGRE

Ubicada en Llíria, la también denominada “Antigua Iglesia de Santa María” es un Bien de Interés Cultural. Fue levantada en el siglo XIII sobre los restos de la antigua mezquita de la localidad. Su pasado de origen árabe explica una decoración llena de colores y de arte mudéjar. Se combinan a su vez elementos de carácter románico con el estilo gótico de la reconquista.



10. EL VOLCÁN DE COFRENTES

El volcán del Cerro de Agrás o Volcán de Cofrentes, está considerado como el único nacimiento volcánico reciente de la Comunitat Valenciana. Tiene una altura de 527 metros de altitud y posee un extraordinario valor científico y didáctico. Presenta magnetita, augita, nefelina y una relativa abundancia de ferrocristales de olivino. En los años 1980 hubo una cantera en el cerro, explotada por la empresa cementera Asland, para extraer basanitas, lavas y otros minerales. Esta cantera alteró significativamente el aspecto del volcán, que perdió así su apariencia característica, pero aún así, merece la pena.