La propuesta del PP para conectar Valencia con el mar

La presidenta del PP de València, María José Catalá, y el presidente autonómico del partido, Carlos Mazón, han presentado su proyecto para "abrazar València con el mar", que implica el soterramiento de las vías del tren en Serrería y del colector norte y la prolongación del paseo de la Alameda hasta la fachada marítima.

Así lo han explicado en la rueda de prensa de presentación de la iniciativa de "ensanche marítimo" que han ofrecido al final de la Alameda, al lado de las vías del tren, en la que se han comprometido a poner en marcha este plan "de forma inmediata" si gobiernan en la capital y la Comunitat tras las elecciones de mayo.

"Esta zona es fundamental, es mi kilómetro 0, porque en ella va a desarrollarse uno de los grandes proyectos de la legislatura", ha considerado Catalá, que ha destacado la importancia de esta actuación para "el futuro desarrollo del Grao" y su conversión en una "zona de oportunidad" al terminar el trazado del antiguo cauce del río Túria y llevarlo hasta el mar. La propuesta del PP, ha dicho, es construir una "columna vertebral verde de la ciudad" desarrollando la última fase del jardín del Túria para conectarlo con la fachada marítima.



"La fachada supondrá para nosotros una nueva centralidad en la ciudad", ha manifestado la portavoz del PP en el consistorio, que ha llamado a este proyecto "ensanche marítimo". En concreto, uno de los puntos de la actuación sería el soterramiento de las vías de Serrería, una medida a la que, ha denunciado, "han renunciado desde el actual gobierno municipal" pero a la que se ha comprometido a no dar la espalda si gobierna.





"Supone un problema de conexión del Grao con Nazaret y Penya-roja", ha afirmado Catalá, que ha recordado que el soterramiento de las vías sería responsabilidad del Estado pero ha asegurado que "a partir de junio", si gobierna València, "encargará inmediatamente el proyecto".



Asimismo, ha prometido que "si es necesario adelantar el pago para la primera fase" de la actuación, su equipo de gobierno lo haría para que pudiera "hacerse a pulmón", y posteriormente lo repercutiría al Estado a través de un convenio con Adif.



Para la candidata del PP, el proyecto que ha presentado el consistorio de hacer "un puente levadizo" es "una barbaridad" y la situación actual genera "una cicatriz" en el trazado urbano. "Hace un año tendría que estar el estudio informativo del Ministerio sobre el soterramiento y no sabemos nada del tema, pero nosotros sí nos comprometemos a hacerlo", ha destacado.



Un segundo elemento, ha dicho, es el soterramiento del colector norte, que no está enterrado en ese punto de la ciudad, para convertir el trazado de agua en "una huella verde" transitable, como el resto de los tramos de este jardín.



Por otra parte, prolongar la Alameda hasta la fachada marítima y alargar también la avenida de Francia son cosas "necesarias" para "conectar València con su fachada marítima", según Catalá, que ha avanzado que el próximo proyecto del PP que presentarán estará relacionado con La Marina de València. "Prometemos futuro, prosperidad, eliminar cicatrices, pero sobre todo prometemos trabajo conjunto, que hoy es escaso de ver entre la Generalitat y el Ayuntamimento", ha concluido.



Por su parte, Mazón ha considerado este proyecto "el inicio de un camino, el kilómetro 0 de la València del siglo XXI, de la capital que merece y necesita la Comunitat Valenciana". A su juicio, el plan demuestra que Catalá "no está trabajando como presidenta del PP de València ni como oposición, sino como alcaldesa".



"Los valencianos y valencianas merecen abrazarse al mar, y Generalitat y Ayuntamiento no pueden caminar de espaldas, no pueden dejar de estar unidos", ha concluido.