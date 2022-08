El PP propone un plan para luchar contra la okupación en València

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha presentado este jueves la primera iniciativa de su grupo municipal para el próximo curso político y que pretende acabar con la okupación ilegal en diferentes barrios de la ciudad.



"Este verano se han producido muchos incidentes de convivencia por culpa de los problemas de okupación irregular en la ciudad de Valencia. Vecinos de Benicalap, de Orriols, de la Torre y del Cabanyal, entre otros, están sufriendo los problemas de este fenómeno que está creciendo, de ahí que vayamos a presentar está iniciativa en el Ayuntamiento", ha afirmado Catalá.



"El Gobierno de Ribó debe garantizar la convivencia vecinal y tomar partido: o se está con los okupas o con los legítimos propietarios. Por eso, esperamos que nos aprueben esta iniciativa que contempla, entre otros puntos, dar de bajar del padrón inmediatamente a los okupas y devolver el IBI a los propietarios que se han sufrido la okupación durante el periodo de la misma", ha señalado.



A su juicio, "a pesar del apagón informativo de Ribó que no nos ofrece datos sobre la okupación en la ciudad, sabemos que en la Comunitat la okupación ilegal ha aumentado un 25 % en los primeros 4 meses del año y algunos de los barrios más afectados en la ciudad son Orriols, Cabanyal, Benicalap, Nazaret, Fuensanta, Font de San Lluís o la Torre".



"No podemos permitir que viviendas del parque público municipal o de la Generalitat estén okupadas irregularmente, en lugar de estar a disposición de quienes más lo necesitan", ha señalado Catalá.



En el Cabanyal el 80 % de las viviendas de titularidad municipal está vacío y el 10 % okupado irregularmente, según la portavoz popular, quien ha pedido a Ribó "más empeño para conseguir que los bancos propiedades de viviendas okupadas desalojen a sus inquilinos. En Orriols están desesperados y no podemos conformarnos con un simple envío de cartas".



Las medidas propuestas por el PP son dar de baja de oficio o a instancia del propietario o poseedor real legítimo las inscripciones en cuanto tuvieran conocimiento de ello. También han propuesto una reforma tributaria para que al propietario les haya devuelto el IBI y el Impuesto sobre Patrimonio abonados durante el periodo de ocupación.



Otras de las medidas que han defendido es la creación de una oficina antiokupas y el desalojo inmediato de la vivienda ocupada.